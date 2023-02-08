祖母撿銀戒指戴數年 孫驚見刻「5個字」揭可怕真相快丟！
路邊的戒指勿亂撿！內地海南1名老婦撿來數枚銀戒指，最近老婦把其中一枚銀戒指摘下，沒料到孫兒看到戒指上刻上的5個字後驚悉可怕真相，嚇到立即把戒指丟棄──原來戒指上刻有「海南文昌雞」5個小字，意味這「戒指」原來是雞的腳環，並非真的戒指。
陸媒報導，海南1名女子近日分享影片惹來網友關注。女子表示，祖母非常喜歡戒指，手上亦戴了幾枚「銀戒指」；近日祖母取下其中1枚，她與哥哥好奇拿來細看，卻發現戒指上刻有「海南文昌雞」5個小字，才驚覺這枚並非戒指，而是雞的腳環。
女子透露，這枚「戒指」是祖母撿回來的，由於祖母不識字，故把它當成寶貝一直戴着，而且一戴就戴好幾年；餘下的2枚戒指則是「真貨」，是爺爺買給祖母的。她說，事後已把雞腳環扔掉，她們亦帶祖母到金飾店，給祖母買了新的金戒指。
影片引來網友熱議，笑言「看得出祖母很喜歡戒指」、「奶奶肯定老高興了」、「奶奶天天開心，長命不只百歲」。也有人認為不需要給老人買金戒指，以免成為壞人目標，「買銀的給老人戴就好了，買金的容易被壞人覬覦」。
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文章授權轉載自《香港01》
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