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福州加速治水 建世界級城市

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「城繞青山市繞河」的福州6日發布一系列措施推進全域治水，建設更加美好海濱山水城市。

中新社報導，福州城區139條內河縱橫交錯，串起了千年古城的生命線，孕育了燦爛的閩都文化，擁有豐富的歷史文獻、文物史跡和「海絲」遺存。

福州官方當天發布的《關於推進全域治水建設更加美好海濱山水城市的實施意見》提出，到2035年，福州河湖水系治理體系和治理能力實現現代化，繪就江河安瀾、河暢水清、岸綠景美、魚翔淺底的新畫卷，全面建成人水和諧共生的海濱城市、山水城市。

穿城而過的閩江，是福州的母親河，也是福州建設現代化國際城市的重要發展軸。閩江邊上的「閩江之心」由青年廣場、倉前公園、江心公園、濱江步行街等共同組成，已成福州新地標。

目前，福州推動「閩江之心」提檔升級，推進沿江樓宇美化、燈飾靚化，做大餐飲美食、數位體驗、沉浸式劇場等業態，打造濱江濱水的世界級城市會客廳。

福州官方表示，將充分挖掘「兩江四岸」深厚的文化底蘊與優美的自然風光，全面梳理沿江淮安窑遺跡、金山寺、煙台山、螺洲古鎮、福建船政、羅星塔、閩安古鎮等文化遺存，力爭成為閩都文化品牌走向世界的重要支撐。

福州市相關部門負責人指出，治水興水已處在新的歷史起點，將重點在閩江福州段、城區內河、溫泉之都建設三方面發力，打造具有辨識度的城市IP，快速聚集人氣，帶動城市空間拓展和都市型服務業發展，提升福州現代化國際城市的知名度、美譽度。

作為「海上絲綢之路」的重要發祥地和樞紐城市，福州擬加快打造海洋經濟科學研究和技術創新重鎮，賦能中國—印尼兩國雙園項目建設；進一步發揮海岸線資源優勢，整合濱海自然景觀、歷史遺跡、「海絲」文化、船政文化等特色資源，加快建設連江、琅岐國際生態旅遊島，打造國際海洋文旅度假魅力城市。

今年2月2日，閩江河口濕地入選國際重要濕地名錄。福州官方表示，將立足國際視野，持續抓好濕地生態系統保護與發展，加快推動閩江河口濕地申報世界自然遺產項目。

濕地 治水 生命線

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