大陸大飛機C919驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行

大陸自豪的國產大飛機C919，計畫今年3月的夏秋航季開始，正式投入商業運行。不料，突然爆出C919發動機「反推」故障，雖然首架C919已交付東方航空，但商業化首航能否成行，埋下隱憂。

大陸網路熱傳，東航首架C919客機2月1日計劃執行上海虹橋—北京大興--合肥新橋航班，繼續進行100小時驗證飛行。但是在北京大興機場落地時，發生左發「反推」失效故障，後續到合肥和返回上海的MU7819和MU7820航班取消，C919客機直接從北京大興飛回了上海虹橋機場。

航空發動機的「反推」裝置是飛機在落地滑行時，發動機打開擋板遮擋尾噴口，造成氣流方向反轉從而產生反向推力，幫助飛機減速和減少滑行距離。

C919安裝的是法國賽峰公司生產的LEAP-1C發動機，這是一款技術先進、成熟可靠的渦輪風扇發動機。A320NEO和波音737MAX也是選擇賽峰的LEAP-1A和LEAP1-B作為自己的動力。

C919的發動機反推失效可以作為保留故障，飛機能夠執行後續航班，但要求降落的機場要擁有足夠長的跑道，能夠在不使用「反推」的情況下正常剎停飛機。這也許就是C919沒有繼續飛往合肥，而是選擇返回上海的原因。

巨網易新聞引述「譚祖亮科技」自媒體報導，C919在2月1日至今沒有再進行新的驗證飛行，說明「反推」失效的故障還沒有排除。這次發動機故障將會影響C919的100小時驗證試飛的進度，東航原定於2月底將C919投入商業運營的計劃可能需要被迫推遲。