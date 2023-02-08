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王府井商場 國潮廟會飄京味

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
在和平菓局，遊客觀看雜技表演，孩子們體驗拉洋片。圖／本報北京傳真
在和平菓局，遊客觀看雜技表演，孩子們體驗拉洋片。圖／本報北京傳真

春節假期已結束，王府井大街依然人流如織。逛廟會、品美食、選特產……， 人們在寬敞的步行街上走走停停，商戶們也在春節消費熱潮中迎來了兔年「開門紅」。

「聽說王府井有廟會，今天特意帶著孩子來逛逛。」來自天津的楊女士一家來到王府井，直奔北京市百貨大樓。剛進門，濃濃的國潮氣息就撲面而來，跟著導覽牌指引，他們來到和平菓局的入口。「春節期間裡面辦廟會，收取30元人民幣門票，我們會贈送6張面值5元的消費券，在裡面可以消費，也可以參與抽獎。」工作人員耐心解釋。

「這消費券跟以前的糧票好像！」楊女士頗感新奇。此時的和平菓局前廳內，一場雜技表演正在火熱進行，觀眾區裡三層外三層圍滿了人，不時傳出拍手叫好聲。「真沒想到，在商場裡還能找到傳統廟會的年味。」楊女士舉不停地拍照，一旁的小朋友也笑得合不攏嘴。

春節期間和平菓局的京味國潮廟會，安排了各類演出，每隔一小時，前廳會上演舞獅、雜技等表演，小劇場則帶來古法戲法、天橋絕技、老北京叫賣等經典演出。

中午12點半，沿著熱鬧的胡同來到小劇場，現場已是座無虛席，舞台上的藝人鄒向付正表演「口吞寶劍」，觀眾發出陣陣驚呼。據鄒師傅介紹，他師從老一代天橋絕技傳人，是古典戲法傳承人，會500多種戲法。「我每年都在全國各地表演，希望讓更多人看到這些傳統民間藝術」。

春節 北京 劇場

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