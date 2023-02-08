長三角鐵路復工 開啟忙碌模式

根據中國鐵路上海局集團有限公司（鐵路上海局）獲悉，長三角鐵路建設工程目前已開啟春節後復工復產的「忙碌模式」，22個在建項目中的900餘處施工點全面復工，復工率超過90%。2023年，長三角鐵路計畫再開通5個項目、開工5個項目。

中新社報導，據悉，滬蘇湖鐵路是連接上海、蘇州、湖州等城市的快速鐵路通道，2月起進入推進階段，工程建設時間緊，任務重。為了確保按計畫完成施工進度，滬蘇湖鐵路全線11個項目部、2000多名施工人員在春節簡單休整後迅速投入工程施工中。

上海至南京至合肥高速鐵路是大陸「八縱八橫」高速鐵路網沿江高鐵通道的重要組成部分。在上海市寶山區羅店鎮施工現場，中鐵十五局項目部工人們正在進行上海特大橋340號墩樁基和滬蘇通鐵路二期42號墩樁基施工，鑽機馬達聲轟鳴，吊機起起落落，挖掘機、混凝土運輸車來來往往。

「我們春節期間保持2處重點施工點不停工，125名工人堅守工地做好樁基施工作業。假期後第一天，我們組織全員上陣，投入到上海特大橋樁基施工中來。」中鐵十五局項目部經理趙中華說。截至目前，上海特大橋已經完成8根樁基施工。

連接金華與寧波的金甬鐵路是一條在建的大陸國家Ⅰ級雙線電氣化鐵路。「我們正在抓緊進行架梁、橋面系等鋪軌前的掃尾工作，預計3月進入全線鋪軌階段。」負責金甬鐵路建設管理的杭州鐵路樞紐工程建設指揮部指揮長徐俏東說。

據介紹，金甬鐵路建成運營後，將成為大陸首條通行雙層高箱集裝箱列車的線路，在義烏和寧波舟山港間建起一條大運量的快速交通通道和經濟橋梁。

從浙西到皖南，從蘇北到皖北，池黃高鐵嶺上村隧道、馬鞍山公鐵兩用長江大橋等建設項目正加緊推進。