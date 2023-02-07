京秦高速路貫通 秦皇島至北京省半小時
根據河北省交通運輸廳消息，2月4日，隨著北京至秦皇島高速公路遵化至秦皇島段的正式運營，京津冀交通一體化重點項目京秦高速公路實現全線貫通。
新華社報導，京秦高速公路全長約264公里，是京津冀協同發展交通一體化「四縱四橫一環」骨架的重要組成部分。
其中，京秦高速遵秦段全長約165公里，總投資約314億元（人民幣，下同），項目起點是下院寺樞紐互通，途經唐山市遵化、遷西、遷安和秦皇島市盧龍、撫寧、海港、山海關7個縣（市、區），終於秦皇島市山海關區。設有橋梁47座，隧道13座，採用雙向六車道高速公路標準建設，設計時速100公里。
據了解，京秦高速公路是京哈高速公路的北並行線，是北京通往天津、秦皇島及東北三省地區的一條重要高速公路。
京秦高速遵秦段的正式運營，將大幅提升河北唐山、秦皇島兩市北部地區群眾的出行品質，改善區域交通服務條件和投資環境，促進區域經濟社會快速發展。
京秦高速全線通車後，秦皇島至北京將至少縮短半小時車程，京津冀交通一體化進程將大大提速。同時，京津冀與東北三省將新添一條快速聯絡通道。
對於推進京津冀協同發展、完善大陸高速公路路網結構、提高京哈高速通行能力、改善區域交通條件、拉動沿線地區經濟社會發展具有重要意義。
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