台青冬令營 踏進黑龍江雪世界

2月5日，2023年中華全國台灣同胞聯誼會第二十九屆台胞青年冬令營黑龍江分營開營式在太陽島雪博會舉行，在接下來的一周，來自大陸多所大學的台灣學生將遊覽冰雪大世界、坐馬拉雪橇、學滑雪等，感受黑龍江獨特的冰情雪趣。

中新社報導，冬令營為期7天，圍繞兩岸融合發展、生態文明建設、中華優秀傳統文化等主題，帶領營員走進北國的冰雪世界黑龍江。 暨南大學研究生楊采綺從小在台灣長大，大學階段便來到大陸求學。楊采綺在開營儀式上表示，接下來幾天將用腳步丈量這片土地，傳承共同的文化基因。

第二十九屆台胞青年冬令營黑龍江開營，台灣學生感受冰情雪趣。（中新社）

當天，營員們暢遊太陽島雪博會，欣賞國際雪雕作品；參觀世界上最大的東北虎飼養和繁育基地東北虎林園，欣賞具有百年歷史的老街中央大街。營員們邊走邊拍，通過自媒體、短影音等形式，向親戚朋友傳遞黑龍江的風土人情、人文歷史等。 在此次行程中，營員們還將到國際級別的滑雪場體驗滑雪，乘坐東北特色的交通工具馬拉爬犁、吃東北特色的鐵鍋燉等，了解大陸經濟社會發展。

此次活動由中華全國台灣同胞聯誼會主辦，黑龍江省台灣同胞聯誼會承辦，中華青年發展聯合會和暨南大學協辦。中華全國台灣同胞聯誼會台胞青年冬令營自1989年以來，已成功舉辦28屆，吸引7000餘位台青參與。