南水北調東中線 8年1.5億人受益

根據中國大陸水利部消息，南水北調東中線一期工程全面通水8年多來，累計調水量突破600億立方公尺，惠及沿線42座大中城市280多個縣（市、區），直接受益人口超過1.5億人。

中新社報導，據介紹，在超額完成第8個調水年度計劃基礎上，水利部繼續統籌指導新一年度調水工作，目前東線、中線、東線一期北延應急供水工程等三條輸水線路平穩有序實施調水。

東線一期工程年度計劃調水12.63億立方公尺，已調水2.58億立方公尺，為年度計劃的20.46%；中線一期工程年度計劃調水71.38億立方公尺，已調水17.06億立方公尺，為年度計劃的23.90%；東線一期北延應急供水工程穿黃斷面計劃調水2.72億立方公尺，已調水0.97億立方公尺，為年度計劃的35.69%。

大陸水利部有關負責人表示，水利部將按照大陸國家水網總體布局和南水北調後續工程高質量發展工作思路要求，進一步築牢南水北調「工程安全、供水安全和水質安全」底線，持續優化水資源配置格局、提升工程綜合效益、復甦河湖生態環境，有效保障民眾飲水安全，深入推進引江補漢工程建設等，加快構建大陸國家水網主骨架和大動脈。