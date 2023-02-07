傳統技藝發光 陸老字號走向世界

老字號是中國大陸工商業發展歷史中孕育的「金字招牌」。近年來，在深耕大陸國內市場的同時，愈來愈多老字號乘風「出海」，積極拓展海外市場，推動中國大陸品牌走向世界。

新華社報導，不久前，在美國紐約時代廣場大螢幕上，巨幅海報亮出「京琺景泰藍，傳統技藝，走向世界」的宣傳語，中國紅背景襯托下，景泰藍「和平尊」熠熠生輝，來自世界各地的人們看見中國傳統技藝的魅力。

「作為行業代表性企業之一，我們希望通過匠心產品向世界展示中國傳統手工技藝之美，展示中國傳統文化的獨特魅力。」北京市琺瑯廠有限責任公司常務副總經理董艷娜說。

走進北京市琺瑯廠的生產廠區，只見數十位師傅正在一絲不苟地對手中產品進行精雕細琢。制胎、掐絲、點藍……製作景泰藍前前後後加起來有100多道工序，每一道都含糊不得。

董艷娜說，工藝精美的景泰藍深受民眾喜愛，也受到海外消費者的歡迎，產品遠銷美國、日本、法國、義大利等多個國家。

如今，像京琺景泰藍這樣走出國門的老字號不止一家。開年以來，位於福建漳州的片仔癀生產廠房加班加點，一批批產品陸續銷往印尼、泰國、新加坡等多個國家。僅元月上旬，產品銷量就達去年全年的十分之一。

上海老字號鳳凰也迎來新飛躍，其生產的鋰電助力自行車遠銷多個國家，售價是傳統自行車的十倍乃至數十倍。

海鷗手表通過入駐全球速賣通等數位化平台，積極拓展海外市場，速賣通平台為企業量身打造「出海」方案，去年8月大促期間，海鷗手表多款單品銷售額環比實現三位數增長。

「老字號有著悠遠的歷史沉澱和文化傳承，是國家寶貴的品牌資源，具有巨大經濟價值和文化價值。近年來，愈來愈多老字號走出國門，向世界講述中國的品牌故事，展示文化自信。」大陸國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員陳麗芬說。

大陸商務部副部長盛秋平表示，目前大陸有中華老字號1128家、地方老字號3277家，廣泛分布在食品加工、餐飲住宿、居民服務等20多個領域。大陸全國老字號年營業收入超過人民幣2兆元，在消費促進、產業升級、文化引領、民族自信等方面發揮著重要作用。