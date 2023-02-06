爆笑！「自信姐」相親大會衝上台抖腿甩髮伴舞 網讚敬業「尿急的堅持」

一般單身男女在相親時都會盡力展現自己的優點及美好一面，日前，福建有女子自薦在相親大會上熱舞的影片在網上瘋傳。在影片中女子突然走到台上，投入地甩動秀髮，緊閉雙腿並高速抖動，風頭完全蓋過了唱歌的男參加者。

而不少網民看完影片後都認為女子自創的舞姿太像「尿急」，紛紛表示爆笑，「你知道你擇偶權是怎麼丟的嗎」、「相親對象都嚇跑了」，但亦有人表示敬佩，「姐，太勇敢了」、「收下我的膝蓋」。

綜合大陸媒體報導，2月1日，在福建莆田一場為單身男女舉辦的相親大會上，1名女子勇敢地走上台為獻唱的男子伴舞，而相關片段被在場人士拍下，旋即在網上被瘋傳，該女子得知後表示「自己都不敢看」。

從網上流傳的影片可見，該名身穿黃色上衣、白色長褲，束低馬尾的女子站到台上，雙腿先是高速抖動，然後嫵媚地拉下髮圈。她先甩動頭部4次再撩撥頭髮，更不經意地「走光」露出一點小腹，險些春光乍泄，而這「4甩1撩」簡直把台下的參加者都看呆了。隨着歌聲結束，女子亦以掩面之姿結束舞蹈並靦腆表示「我跳過這首歌」，主持人則打圓場說了句「年輕真好，這就是我們年輕的活力」。

然而女子並未結束這段臨時起意的舞蹈，從另一段短片可見，女子在一曲終了之後，自信地走了個台步，再度站到台中央扭腰甩臀，隨着下一首音樂彎腰挺胸甩髮，盡顯自信。不過台下觀眾似乎取樂多於欣賞，不少人都掩面大笑。

影片在網上流傳後，不少網友都爆笑，亦有人揶揄女子的舞姿，「尿急還要堅持把舞跳完，真的很敬業」、「尷尬得我腳趾都摳出了一座城堡」、「此時相親對像默默的去了趟洗手間，然後不見了蹤影」、「證明一下實力單身」。

亦有網友大讚女子的自信，「相親鐵定是要留個印象，這不就成了嗎」、「怎麼辦她真的好有自信」、「但是她真的很自信耶，迷人的自信」、「我本來想笑的，可是看到她自信的模樣突然就有點敬佩」。

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文章授權轉載自《香港01》