大陸今起開放出境遊 要價11萬的紐西蘭團1分鐘售罄

大陸今起（6日）恢復出境旅遊，多個出境遊首發團多條路線已全滿，其中廣之旅的「紐西蘭南北島10天」首團，團費2.6萬人民幣（約11萬5千台幣），40個名額1分鐘售罄。

澎湃新聞報導，大陸文化和旅遊部1月20日宣佈，大陸自2月6日起試點恢復出境遊和「機票+酒店」業務。試點國家名單包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴、阿根廷等國。多家旅行社出境遊首發團的多條線路已滿。

根據攜程統計消息，截至1月末，2月大陸出境復飛航線已超過40條，復飛周均航班量已超過140班。其中亞洲目的地航線占比超過八成，中國香港、澳門及泰國復飛航班占比即達到四成以上。此外，從價格上看，三成航班的價格低於2019年同期成交均價，一成左右航班甚至比2019年便宜30%以上。

去哪兒平台上，在2023年春節期間，飛往香港的機票預訂量同比增長5.5倍，預訂量位列目的地第二名。

眾信旅遊預計，放開初期，出境目的呈現出多元化、定製化需求，短期內主要以商務拜訪、出國探親、出國留學等長期出境需求為主，海外健康醫療也呈現出新的需求量，預計2023年五一黃金周或暑期能夠更加明顯地感受到出入境旅遊市場的變化。

春秋旅遊副總經理周衛紅表示，隨著出境游相關人員（包括目的地接待人員）回崗速度加快、首發團遊客實地體驗後的正面資訊傳播以及3月底民航換季後國際航班不斷增加，中國公民出境遊在2023年的春天會迎來溫暖的現象。但從經濟下行和就業的壓力、旅遊的假期屬性以及國際環境等綜合因素考慮，出境遊真正要全面恢復，仍需時日、政策以及旅遊從業者的共同發力。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，儘管旅行社和線上旅行商還需要一定時間的作業準備期，但是中外航空、移民、領事、簽證和旅遊部門的積極互動，還是讓部分國家和地區享受了第一波紅利。從今天開始的節假日、季度和全年旅遊市場，將會像正常年份那樣包括國內、入境和出境三大市場。