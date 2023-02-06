短裙長腿女生遭男童砂炮扔腳 當地居民：是祝福 網氣炸：你潑水節專挑女人潑？

這是否想送祝福，真的只有當事人才知道！近日瘋傳影片，廣西有名男童在賓陽炮龍節上用砂炮（摔炮）瞄準2名穿短裙或短褲的女生腳下扔，女生被嚇跑後他還繼續追上去，連續扔了3次。有當地民眾指，朝別人身上扔砂炮寓意祝福，惟不少廣西網友留言，稱從未聽過此說，直斥男童是故意挑逗年輕女生，「人來人往的就對着大長腿扔是吧」、「有強姦犯的潛質」。

香港禁止玩煙花爆竹，但不少港人兒時曾在大陸玩過砂炮。近日大陸流傳影片，顯示有名男童在大路上朝女生的腳扔砂炮引發爭議。陸媒報導，事發於廣西南寧，該男童在賓陽炮龍節現場拿出砂炮扔女生，影片所見2名女生穿短褲或短裙，男童朝她們腳下方扔砂炮，女生被爆炸聲嚇到走遠，未料男童仍追上去繼續扔，扔了3次才收手。

有當地居民指，「摔炮是指『旺』」，舞龍過來時男童放砂炮，在當地寓意祝福。陸媒則指當地政府近年多次在活動中明確表示，不應將鞭炮扔向人群。有趣的是影片吸引不少廣西網友留言，稱從未聽聞有砂炮扔人習俗，「我廣西的都不知道有這種寓意，而且非常討厭故意扔人的行為」、「本地人都不知道這玩意還寓意祝福」，只曾聽說舞龍時朝龍身上扔可以祈福。

許多人批評他明顯在挑年輕姑娘來扔，「祝福不見他扔別人」，而且還要瞄準對方腿部位置，「有強姦犯的潛質」、「你潑水節專挑女人潑啊」。

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文章授權轉載自《香港01》