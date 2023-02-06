陸民間工藝大師 一把剪刀 剪出12生肖百款圖

北京民間工藝美術大師徐陽，為兔年設計了100款造型各異的剪紙圖樣；其中的二十多幅，近日在海澱文化館展出。曾在北京冬奧會期間為各國政要現場表演的他，計畫為12生肖各設計出百種造型圖。

花白頭髮上戴著卡通兔子髮箍，左右手默契配合快速剪出圖樣，口中卻還輕鬆地和人聊著天……。春節期間，很多人看到這樣的徐陽，在東城區新春遊樂會現場創作。「別人以為這是兔年前夕臨時起興而作，其實，那是十多年積累的結果。」徐陽說，乍看生肖題材民間剪紙，覺得大同小異；可細看畫面就會發現，同一個生肖主題，可以有千變萬化的圖樣。

而要真正做到千變萬化，並非易事。「創作10張還好，創作更多，就會覺得江郎才盡。」徐陽說，要探討不同造型方法和裝飾方法，才能創作出更新的造型、更好的構圖。「這就逼著你向民間、向文化傳統、向其他藝術門類學習。」徐陽的作品借鑑過泥塑、刺繡、蠟染、磚雕、民間玩具等很多民間藝術。漸漸地他對不同地域生肖文化的傳承，也有了深刻認識。「剪紙的傳承不應該僅僅是技法傳承，而是非遺理論、傳統文化和剪紙技法相融合的全面傳承。」

元宵節前夕，他和徒弟們分別創作的18件剪紙作品入藏國家博物館，其中他創作的《元宵觀燈》歷經十多年打磨。這幅半人高的作品，一對母子各舉一盞燈歡慶佳節。「娘兒倆的花燈各有講究。」徐陽說，媽媽舉著的花燈是傳統的荷花吉祥燈，兒子舉著的則是創意龍鳳吉祥燈。

「過去元宵節花燈，都是家家戶戶自己設計、自己粘糊的。」徐陽表示，他非常希望元宵節自製燈彩的習俗能重回生活。