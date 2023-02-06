兩岸微流行／陸公共用車全電動 啟動試點

大陸工信部等八部門日前發布關於組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點的通知，試點實施周期為二○二三至二○二五年，涉及公共領域車輛包括公務用車、城市公共出租車（包括巡遊出租和網路預約出租汽車）、郵政快遞車、城市物流配送車和機場用車等。其中，試點領域內新增及更新的公車、計程車、清潔、郵政快遞、城市物流配送的新能源汽車比率力爭達到八成。

大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，透過試點工作，推動公共領域用車實現電動化，不僅符合汽車市場發展趨勢，促進了配套基礎設施完善，還引領了交通領域的全面創新。

公共領域車輛全面電動化對於節能減排意義重大，已是行業共識。據中信證券研報，二○二一年大陸汽車保有量中，商用車占比約一成，而產生的碳排放卻超過六成。

一方面，公共領域車輛總保有量雖然不及私家車數量龐大，但此類車輛運營時間長，甚至全天候行駛，同樣的生命周期內，公共領域車輛行駛里程往往會達到私家車的數十倍。另一方面，公共領域車輛中，公車、物流車等載重較大，因此能耗更高、排放量更大。

據央視報導，經過十多年發展，深圳不少領域的車輛已全面實現電動化，在節能減排方面取得顯著成效。深圳市交通運輸局官員稱，公車和計程車實現純電動化後，能耗比已下降了七成。

該項通知不僅對於車輛電動化水平提出了要求，還部署了相關充換電配套設施的發展，同時也鼓勵公共領域新能源車利用新技術與能源、交通、通信領域進行融合發展。這無疑將帶動基礎設施建設、促進新技術落地，優化新能源汽車使用環境，並進一步帶動新能源汽車消費。