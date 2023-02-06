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湖南一路段10分鐘5車禍 已16死

聯合報／ 記者陳政錄賴錦宏／綜合報導
四日十七時許，大陸湖南省長沙市望城區境內「許廣高速公路」發生多車追撞事故，現場火光衝天。圖／取自環球網
四日十七時許，大陸湖南省長沙市望城區境內「許廣高速公路」發生多車追撞事故，現場火光衝天。圖／取自環球網

四日十七時許，大陸湖南省長沙市望城區境內「許廣高速公路」發生多車追撞事故，現場火光衝天，民眾從五百公尺外就能看到大火燃燒。據當地交警通報，四日十七時許，許廣高速公路南往北方向六七六公里路段，前後十分鐘內共發生五起交通事故，已造成十六人死亡、六十六人受傷，涉及車輛四十九台。

大陸應急管理部要求全力救治傷員，盡快核實情況，開展事故調查；排查風險隱患，嚴防類似事故再次發生。應急管理部已派出總工程師帶隊的工作組趕赴現場指導處置，並派應急醫學研究中心醫療小組指導協助傷員救治。

湖南省高速公路交通警察局昨通報指出，四日十七時許，該路段先後發生多起交通事故，部分車輛起火。初步調查顯示，前後約十分鐘內共發生五起交通事故，一起事故造成七人死亡、涉及車輛七台；三起事故各造成三人死亡，分別涉及車輛十一台、十台和九台；另一起事故未造成人員死亡，涉及車輛十二台。事故另造成六十六人受傷，傷者已及時送醫院治療，其中八人傷勢較重，生命跡象暫時平穩。

通報稱，目前事發路段已恢復通行，與救援工作同步開展的事故調查和相關善後處置正有序進行。

極目新聞引述目擊者曾先生說，他四日從廣東開車回湖北洪湖老家，下午五時許沿許廣高速通過望城互通時，發現大概距離五百公尺處燃起了大火，「看得到很大的煙，有貨車起火了，還有小車」。

另據深圳晚報報導，現場監視器影片顯示，多輛大貨車和小車擠在一起，大火熊熊燃燒，現場濃煙滾滾。目擊者劉先生表示，當時他在望城收費站準備下高速，看到汽車連續追撞，十多輛小汽車幾乎撞得完全報廢；當時下著小雨，路面有很大的霧。

高速公路

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