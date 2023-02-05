趕在漲價前下單？ 大陸LV店大排長龍

消息人士稱，名牌路易威登（Luis Vuitton）將於2月18日調價，幅度在8%至20%之間。受調價消息影響，北京、上海、廣州和成都等多家LV專賣店門口大排長龍。對此，LV中國表示，目前還沒有接到2月要調價的通知。

每日經濟新聞援引消息人士稱，LV將於2月18日進行首次全球調價，幅度在8%至20%之間，部分鞋履產品已完成價格調整。受此影響，大陸多家LV店門口大排長龍。許多消費者表示，想在漲價前購買心儀的產品。LV中國官方客服表示，目前未收到2月調價通知。

在上海恆隆廣場，LV店門口通過臨時護欄分出了出口和入口，入口處不少人在排隊等候。

該店店員稱，「店內實行一對一服務，因此，等有一位導購員空出來就只能進去一位或幾位一行的顧客。」許多款包包已無現貨，可先全款預定，大約2星期到貨再來取。

值得注意的是，LVMH集團最新財報顯示，中國大陸是第一大營收來源。

除了北上廣，無錫、南京、杭州等二線城市也都出現了這種排隊盛況。

據時代周報報導，北京SKP商場，是路易威登、香奈兒等國際一線奢侈品聚集地，有「全球店王」之稱。一位消費者表示，她在大年初三排隊將近一個小時，才進到路易威登門店裡，「聽說2月份LV要漲價了，打算趁還沒漲價先收一個包包，但想買的款式都已經沒有了，進去不買又對不起這排隊時間」。

上述顧客所遇到的情況並非個例。春節假期，網友們紛紛在社交平台上曬出廣州太古匯、北京SKP、上海ITC、成都IFS等商圈的奢侈品門店排隊盛況，不少店方採用限流入場。

在小紅書上，一位家住北京的奢侈品顧客小可吐槽道：「過年想買個LV真不容易，我先去了國貿，店裡顧客挺多的，問了店員說牛角、老花等熱門款都沒貨，要預定。於是我就轉戰SKP看看，發現LV、香奈兒前面的隊伍排得一個比一個長。大年初五，在北京SKP（像是）趕大集。」