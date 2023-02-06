中江花石「玉兔望月」捧回米芾杯大獎
大陸第九屆「米芾杯」國石·賞石藝術精品展，近日正式向大眾展出。此次展覽以「生肖兔石」為主題，來自四川省德陽市的中江花石《玉兔望月》獲評特等獎，《卡通兔》獲評金獎。《玉兔望月》還入選了大陸觀賞石協會為新年舉辦的生肖兔石文化線上展覽活動。
據兩件作品的收藏者周廷貴介紹，生肖石是石文化與傳統生肖、吉祥文化的結合，不僅形象鮮明、寓意豐富，而且形成和集齊難度大。「這兩塊石頭我收藏了10多年，《玉兔望月》石畫左虛右實，右邊一玉兔蹲立於崖邊突兀的山石之上，抬頭望向虛空，似乎正癡癡地盼望明月的出現。《卡通兔》則是一隻擬人化的卡通動漫兔寶寶，小嘴緊抿，兩隻漆黑的大眼睛呆萌地看向遠方，讓人頓生愛憐之情。」
「中江花石」是四川省德陽市中江縣凱江兩岸的特產。據考證，億萬年前，四川盆地是一片內海，後由於地殼運動，一些海底生物被深埋地下，變成了珊瑚類化石，從而形成了具有灰黑、淺褐兩種花紋的中江花石。中江花石的加工工藝。也被列為四川省非物質文化遺產保護項目。
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