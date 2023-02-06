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陸自然災害 1月13.98萬人次受災

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸應急管理部4日發布2023年1月大陸全國自然災害情況。統計顯示，1月，大陸各種自然災害共造成13.98萬人次受災。

中新社報導，近日，大陸應急管理部會同有關部門和單位，對2023年1月大陸全國自然災害情況進行會商分析。1月，大陸自然災害以低溫冷凍和雪災為主，風雹、地震、地質災害、乾旱和森林火災等也有不同程度發生。各種自然災害共造成13.98萬人次受災，因災死亡32人，一般損壞房屋1300餘間，農作物受災面積14.5千公頃，直接經濟損失2.79億元（人民幣，下同）。 　1月，大陸寒潮天氣影響範圍廣，西藏林芝雪崩造成重大人員傷亡。1月，大陸共出現4次冷空氣過程，較常年同期略偏多，且前3次過程均達到寒潮級別，其中，1月13日至16日為全國型寒潮過程，降溫幅度大、影響範圍廣。受寒潮引發降溫、大風和雨雪影響，福建、江西、雲南等多地遭受低溫雨雪和風雹災害，農作物受災面積14.4千公頃，直接經濟損失2.79億元。1月，除華南和西南部分地區外，大陸大部地區出現降雪天氣。1月17日，西藏林芝市派墨公路多雄拉隧道出口處發生雪崩，部分車輛和人員被埋，因災死亡28人。 　　

1月份，地震活動總體平穩，大陸共發生4級以上地震10次，其中5級以上地震2次。最大震級為1月30日新疆沙雅6.1級地震，震央附近區域為人口稀疏的沙漠地區，未造成人員傷亡。

地震 低溫 西藏

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