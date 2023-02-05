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遊客手機不慎掉700公尺峽谷 陸風景區8小時抽水打撈終尋獲

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
湖北一景區抽水撿遊客手機，引發討論。取自央廣網
湖北一景區抽水撿遊客手機，引發討論。取自央廣網

假期出遊時，對貴重物品一定要特別留意。據央廣網報導，湖北咸寧一個風景區，近日發生遊客手機不慎脫手，掉落700公尺深峽谷溪水中的慘案，不過在她求助景區後，工作人員隔日便調來抽水機，經過8小時努力成功找回，引發陸網兩極討論，有人質疑是否濫用資源，但景區負責人也回應說，「讓遊客滿意就值得」。

據陸媒央廣網報導，1月28日春節假期間，返回家鄉湖北咸寧的劉女士，在當地藥姑山古瑤村景區遊玩時，不慎在欣賞瀑布時，將手機掉入700公尺深的峽谷溪水中。

遊客劉女士自述，手機內有很多重要的工作資料，所以情急之下，她抱著試一下的心態，透過景區告示牌上的救援電話，向工作人員求助，並表示，「哪怕手機摔壞都不要緊，只要把裡面的資料拷貝出來就可以了」，沒想到工作人員很快就到場勘查。

經勘查後，考慮天色漸暗，風景區工作人員決定第二天天亮後再打撈，並提出兩個方案，包括讓人坐在輪胎上從水面打撈，或抽水打撈。劉女士稱，她當時感受到了工作人員的熱情，也想過放棄打撈，尤其第二天抽水八小時後，工作人員從冰冷的水中撈起手機，「這讓我很感動」。

該事件曝光後，大陸網友紛紛質疑，劉女士是否有特殊身分，或者濫用資源。對此，劉女士自稱她只是普通遊客，沒有透過特殊管道聯繫，也曾多次拿出現金想表示感謝，但被婉拒，因此，她委託家人為景區送了錦旗。

藥姑山古瑤村景區負責人徐搖在接受陸媒採訪時重申，對方只是一位普通遊客，並表示風景區能理解遊客丟手機的感受，同時，地點位於大陸國家一級水資源保護地，電池在水里面泡久了對水質也不好，就想盡力打撈上來。

徐搖還說，抽水機和發電機也是景區常備設備，打撈手機並沒有產生多少費用，在日常工作上也對工作人員有健全的獎勵機制。因此，他說，「值與不值，每個人都有自己的衡量標準，讓遊客滿意就值得」。

風景區正在抽水。取自央廣網。
風景區正在抽水。取自央廣網。

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