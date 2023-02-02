從養鵝開始！湖南老公花逾半年親手為妻製羽絨 網大讚：真愛

加工羽絨需經過重重工序，湖南衡陽一名男子為親手製作羽絨，竟從養鵝這一步驟開始做起，並在耗時逾半年後，為怕冷的妻子送上了一件暖心又暖身的禮物。

來自湖南衡陽的陳先生表示，妻子是由廣西遠嫁而來，為了讓她在冬天過的暖和些，自己去年就買了幾隻鵝開始飼養，準備親手為妻子製作一件羽絨。

鵝隻養大後，陳先生宰鵝、脫毛、選絨等工序全都親力親為，之後還親自裁布製版、填充羽絨，最終在合共耗時185天後，才為妻子送上了這件禮物。陳先生說，妻子穿上羽絨後很開心、很暖和，自己也很開心。

網民：

「鵝：你愛老婆，你清高，所以宰了我。」 「鵝說，為了愛一個，就要殺掉另一個，你們的愛好殘忍。」 「不用擔心不是真的全鵝絨的羽絨服了，既能保暖，兩人還能吃一頓大餐。」 「這個絨要經過嚴格的殺菌消毒啥的。不然穿了一股鵝屎味。」 「最珍貴的禮物，是我可能一輩子都不捨得扔。」

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文章授權轉載自《香港01》