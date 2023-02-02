立訊董座王來春：未來20年要有30%產品 進入全球行業無人區

立訊精密董事長王來春2日表示，目前立訊僅有3%產品走進全球行業的無人區，立訊的目標是，在未來的20年，需要有30%的產品系列進入全球行業無人區。”

上海證券報報導，王來春在廣東省民營企業家共同推動高質量發展大會上表示，立訊作為廣東省智能製造實體經濟的企業之一，在去年複雜的國內外經濟形勢大環境下，公司仍然預計將保持快速增長。

她提到，近幾年，立訊的智能製造一直領先全球同業，公司提供各種精密零組件、功能模塊及系統產品的解決方案，服務於消費電子、汽車電子、通信電子等全球知名品牌企業。

王來春指出，在企業高質量發展的道路上，立訊精密重視多市場的布局，同時也注重企業內部與時俱進的優化，「我們已經在消費電子領域邁入全球領先梯隊，同時我們也於多年前開始在汽車電子、通訊電子產業，對相關核心組件進行完整佈局，未來3個5年的成長，將是三驅並發。」

她表示，在智能製造的成長道路上，智能製造並非單純憑決心和資本來實現，立訊將堅定按照既定戰略嚴格落實。

王來春談到，公司將制定中長期發展規劃，產品的智能製造，企業需要對產品進行全周期考慮，這樣在產品預研時，才能從最底層的材料、零件的設計，儘早考慮未來模塊或成品的智能製造需求。

她舉例，電磁屏蔽，可以是液態，也可以是柔性膠帶、金屬屏蔽罩，立訊不會只考慮滿足產品的最終功能、外觀、尺寸所要求的材料性能、成本，也不會只考慮工藝，必須要考慮生產前後端的兼容性、生產設備迭代使用的柔性。

王來春進一步指出，如果企業沒有中長期的發展規劃，以複製模式搶入市場，產品很難實現真正的智能製造，會受制於初始研發結構，很難實現獨特的、真正具有核心競爭力的高質量發展。

她還表示，為了滿足智能製造的基礎條件，立訊將進一步優化扁平化的組織架構，使得零件工程、產品工程、自動化設計、IT板塊的MES部門等在同一組織下統一調度資源，各部門才能力出一孔。

從單一組織環節看，沒有絕對的對與錯，必須綜合考慮評估決策，選擇整體性價比最佳的方案，扁平的組織管理架構非常重要，才能提高企業整體組織效益。

王來春認為，智能製造企業必須保持與時俱進的流程系統，立訊將常態化檢討並及時簡化、優化、固化、E化，防止經驗和知識沒有固化等而重複犯錯，夯實E化數據在智能製造生產過程中的貫穿共享。