多位台商會長呼籲兩岸直航增點 廣州等6座城市被點名

兩岸直航航點因疫情限縮為北京、上海、成都、廈門四個航點，造成不少在大陸台灣民眾的不便，對此有多位參加睽違三年首度舉辦之台商春節聯誼活動的大陸各地台商會長，紛紛呼籲增加兩岸航點，其中包含廣州、深圳、南京等台商聚集地，都被點名。

大陸國台辦1日公布陸方已致函我方，提議恢復兩岸16個航點，讓兩岸航點問題再度受到重視，並成為2日海基會所舉辦大陸台商春節聯誼活動的焦點之一。

針對航點恢復一事，海基會代理董事長許勝雄指出，兩岸相互之間應該有更多合作與對話，對於區域安全當然有幫助，「兩岸很多原來已經行之有年或者已經進行的相關規範，其實透過疫情紓解以後，應該要漸漸恢復，因為這樣兩岸才有辦法有健康有序的發展機會與契機。這是好事」。

多位出席春節聯誼活動的大陸各地台商協會會長也都向政府發出相同的呼籲。

台企聯常務副會長翟所領指出，兩岸增點議題「每個地區、每個省台協，大家都請命很多次了」。他強調，從前造成阻礙的客觀環境很多條件應該都已經被排除了，「應該可以很快由我們這邊做決定」。目前主觀環境、客觀環境都是最好時機，希望台灣能夠趕快做大幅度增加航點，「這是目前大陸150萬持台胞證的人最期盼的事情」。

東莞台協會長陳宏欽直言航點過少「是台商的痛」，他認為可以先從台商比較密集的地區，包含廣東深圳、廣州；江蘇南京、無錫；山東濟南、青島這幾處開始恢復航點。他強調，廣東是最多台商的地方，過去都在深圳、廣州就直接直航，現在要透過廈門、成都或香港，「非常不便利」。

珠海台協會長葉飛呈則指出，珠三角是中國大陸台商聚集最多，竟然沒有航班，如果自香港、澳門中轉，「又要一國兩制經過香港澳門的通關，我自己親身在去年跑了兩趟，每次都要花一、兩個月時間來回，都浪費在那個時間」。他並提到，航班如果提高了，還可開放陸客進來，相關經濟效益對台灣是正面的。