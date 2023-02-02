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女兒摸貓被抓傷…父向寵物店索賠疫苗費 監視器曝光卻逆轉

香港01／ 李納德
貓咪一路後退，女童伸手去摸下被抓了一下，她即時縮手。（微博影片截圖）
貓咪一路後退，女童伸手去摸下被抓了一下，她即時縮手。（微博影片截圖）

原本以為是女童無辜被貓咪抓傷，最後卻真相大反轉！杭州一名小女孩早前到1間寵物店找朋友，稱見到貓咪後摸了幾下，「牠就抓了我一下」。事後父母見女兒被貓抓傷，趕緊帶她去醫院打狂犬病疫苗，並要求店方賠疫苗費用。不過，職員道出完全不同的另一版本，還提供了監視器紀錄作證，原來當時寵物店根本沒有開門，女童是自己闖入安置客戶貓咪的房間，再打開貓籠門摸貓，還把貓咪放了出來，最後店內大混亂，女童父親知悉情況後仍堅持店舖有責任。事件引來熱議，網友斥責女童謊話連篇，「有其父必有其女」。

杭州有家長向浙江電視臺節目《1818黃金眼》投訴，稱女兒在一間名叫「大汪小喵」的寵物店內被貓抓傷。女童小季受訪時表示，她上月中因為找不到朋友，便去對方平日常去的寵物店，走入貓房間找朋友，期間見到貓咪，「摸了牠幾下，過了一會我走出去時，牠就抓了我一下」。小季強調貓籠當時是半開狀態，她蹭到貓咪一下就被抓，令右手無名指和小拇指受傷。

父母見狀馬上帶小季去醫院打狂犬病疫苗，女童父親翌日到寵物店，不滿對方的態度，「他們說這個事情，我們沒有任何責任」，但他認為對方至少應賠償一套5針共1,600元人民幣（約7200台幣）的疫苗費用。

陸媒到寵物店查詢，職員解釋當天是「非營業狀態」，小孩是自己推門進去的，事發貓房內也沒有她的朋友在，門上更明確標示地方屬「工作區域，非請勿入」，裏面全是客戶的貓，那天房內沒有任何職員，只有其中一名職員的弟弟幫忙清潔就離開，也不知道女童如何進去，「講了三次出去不出去，跑到這裡，跑到裡面去拍照片」。

店方提供了監視器片段，見到貓籠門本身是關上的，女童打開伸手入去摸貓，貓咪接連後退躲避，女童摸了20多秒後縮手，仍站在籠子前，之後將貓放出籠外，再伸手去捉貓，職員大嘆「這能怪誰呢」。而且女童離開時沒有提醒任何人貓咪跑了出來，「第二天我們上班了，這個貓在外面，害得我們員工去抓牠」，事件導致店內一團亂，反指父母沒有管好孩子。

父親聽完職員說法後，嘆一口氣說「唉，畢竟是小孩子對不對，她過來是找朋友的」。父親轉而批評寵物店態度有問題，「我女兒是有責任，包括我們大人也有，你們全部推掉了，我不認可」，提出責任對半，要求店家出一半的疫苗錢。店方再次拒絕，指職員為了捉回貓咪，受的傷比女童還要嚴重。

網友看過店家說法片段後，直言是「反轉打臉」，「店家沒有向你們賠貓咪應激費已經很客氣了」，裡面放的是客戶的貓，事實上是女童非法闖入。許多人笑言對比前後說法，女童沒一句真話，「季先生話都說不俐落，閨女這邊撒謊都不打草稿，是親生」、「胡攪蠻纏的家長＋謊話連篇的孩子，真是一家子」。

中國一名女童稱自己入寵物店找朋友，見到貓籠門半開就伸手摸貓，最後被抓傷。（微博影片截圖）
中國一名女童稱自己入寵物店找朋友，見到貓籠門半開就伸手摸貓，最後被抓傷。（微博影片截圖）
寵物店提出多個證據，指當天沒有營業，而且房門外寫明是工作區域，是放客戶貓咪的地方。（微博影片截圖）
寵物店提出多個證據，指當天沒有營業，而且房門外寫明是工作區域，是放客戶貓咪的地方。（微博影片截圖）
監視器拍到女童自己打開門伸手入去摸貓。（微博影片截圖）
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文章授權轉載自《香港01》

貓咪 監視器

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