海峽兩岸民俗文化節啟幕 搭建榕台交流連心橋

2月2日至3日（農曆正月十二至十三），2023年海峽兩岸民俗文化節在梁厝特色歷史文化街區盛大舉行。現場還以中國木拱廊橋傳統營造技藝搭建的兩岸「連心橋」，由福州和台灣的小朋友共同參與該環節，寓意同根同源、同心同行。

活動還邀請到的20多名馬祖鄉親通過福馬「小三通」航線專門來榕參加活動，是疫情後首次有台灣民眾組團來榕參與交流。

啟動儀式將連線馬祖分會場，展示地道的馬祖民俗，並由馬祖縣長王忠銘為活動祝詞，在福州主會場的馬祖鄉親代表將登上舞台與海峽對岸的馬祖朋友一起獻上新春的拜年問候，優秀在榕創業台青魏辰運將作為嘉賓主持與我市主持人共同亮相。

主會場特設台灣民俗風情館，館內展出「兩岸同福之福馬二十四節氣展」，邀請台灣手工藝人展示絕活並與群眾互動交流，還有台灣手作產品展銷和線上直播帶貨以及台灣青年歌手定時放送的主題音樂節目展演等。

活動以「民俗好福氣·福兔鬧新春」主題，秉承尊重傳統、兩岸同源、和諧共用的理念，展現海峽兩岸原汁原味、豐富多彩的傳統文化，打造規模大、特色濃、項目多、節目精、參與廣的民俗文化盛會。

共設置7個功能模組、23處功能點，包括啟動儀式、舞台展演、手作集市、美食專區、街頭文化表演、三福主題展館、數位互動體驗、非遺直播購物、主題攝影展、燈謎有獎互動等版塊和內容，將好吃的、好玩的、好看的好聽的民俗精粹一網打盡。

除了榕台非遺精粹，活動還特邀福建漆文化和藏族唐卡藝術相結合的創新藝術形態——唐卡漆畫專案加盟，展示多民族、多地區、多維度的民俗文化交流。

現場共有國家、省、市、縣級非遺代表性項目兩百多項參展，集合了4場專場民俗演出、2場歌舞綜藝演出、26支非遺展演隊伍、36家傳統美食、60多個手工技藝展示攤位，總計有超過千名非遺傳承人和演職人員參加活動。

本次活動以「福」文化為主線貫穿全場，充分營造有福之州「暖心年味，與民同樂，全民過年」的喜慶節日氛圍，打造歡樂祥和的群眾性文化盛會和具有福州特色的新春全民文化記憶。

今年民俗節新增「數位造福」數位民俗館版塊，透過「數位+電競」的形式，用年輕人更喜愛的形式為傳統民俗注入數位新功能。

展館內，遊客可以借助AR、VR技術和穿戴設備實現互動體驗，沉浸式學習鳴鶴拳等傳統武術，透過一招一式的示範性教學和模擬實戰過程當一回功夫大俠。館內還設置了賽博朋克風拍照打卡點，呈現穿越古今的別樣江湖風，打造彙聚網路流量的「出圈爆款」。

活動還開設了非遺線上購物版塊，從1月下旬啟動持續至活動兩天，通過電商平臺和直播間帶貨兩種方式推介非遺好物。民俗節全程活動都將採用雲直播的形式，實現線上全方位即時互動參與。

本次民俗文化節在有著「福州藝術門戶」和「都市最美村落」美譽的傳統古村落梁厝舉行，將民俗業態置於更接地氣的村落場景裡，讓物質文化和非物質文化相結合，並融入街頭文化藝術表演點綴於各個區域，展現了福州民俗文化活態傳承的和諧生態環境。