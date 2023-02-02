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大陸公安認定江西15歲少年失蹤106天案確係自縊

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
江西省公安廳召開記者會說明胡鑫宇案。（人民網）
江西省公安廳召開記者會說明胡鑫宇案。（人民網）

引發大陸全國關注的江西15歲少年失蹤106天案，今天上午10時，江西省公安廳召開新聞發布會公布，胡鑫宇是自縊身亡，屍體發現地是原始第一現場，現場亦無打鬥拖拽痕跡。

江西省上饒市鉛山縣致遠中學一年級學生胡鑫宇於去年10月14日失蹤，直到今年1月28日其屍體才被發現，引發大陸全國網民質疑。今天上午江西省公安廳召開記者會對外說明調查結果，大陸各大媒體聚集採訪現場直播，包括央視新聞也罕見直播這件社會新聞事件。

據江西省公安廳黨委委員、副廳長，省公安廳指導組組長胡滿松表示，此案在大陸國內權威刑事技術專家現場指導下，省、市、縣公安機關聯合工作專班通過開展調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑒定等工作，認定胡鑫宇系自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場。

他說，經公安部鑒定中心對錄音筆內音頻檔進行恢復，與胡鑫宇生前留存的語音進行聲紋比對，結合調查情況，確定在現場提取封存的錄音筆是胡鑫宇持有使用。通過對錄音筆中的音頻檔綜合分析，錄音內容不存在人為合成、篡改情況。2022年10月14日17時40分、23時08分胡鑫宇錄製的兩段音頻均清晰表達了自殺意願。

胡滿松也稱，「由於工作中的不足  100多天才發現胡鑫宇下落，我們將深刻汲取教訓，不斷改進工作」。

公安

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