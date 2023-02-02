連接陸港的世界最大口岸、深圳羅湖即將恢復通關

世界最大陸路口岸、連通香港與深圳的羅湖口岸即將通關，羅湖商業城的物業管理公司1日向商戶發出通告，指接到正式通知，羅湖口岸將在本月6日全面通關。

大陸與香港自1月初起恢復通關，但最多人使用的羅湖口岸並未開放。搜狐網報導，羅湖商業城的物業管理公司昨天發出通告，羅湖口岸將在本月6日全面通關，呼籲商戶利用這數天時間盡快整理、備齊貨物，在通關首天必須開門營業。

另據星島日報報導，深圳市政府官員透露，7日應會取消所有往返的配額和核酸。港府至昨晚尚未回應羅湖口岸全面通關的日期，但表示有信心很快達成，期望很快將有好消息公布。

在羅湖商業城開設茶莊的張小姐表示，近日多了一些商戶回來準備開鋪，不過總體來說商業城還是比較安靜，許多同行對口岸重開的消息都持觀望態度，「大家要等口岸真的開放那一天（才放心），疫情已經3年，很多人都很彷徨，怕是『狼來了』。」

港鐵公司表示，會適時調整車務安排服務乘客，確保各過境鐵路服務全面恢復兩地連繫。港鐵提到，受疫情影響，東鐵線前往羅湖站的服務自2020年初開始，調整至維持服務予居住於邊境範圍的乘客，期間港鐵團隊一直謹守崗位，持續維護車站、提升服務及設施，並加強清潔衞生，為口岸重開作好準備。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，羅湖口岸下星期重開，屆時核酸陰性要求將會取消，配額亦因此可以取消，但他不確定具體日子。