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驚！女子5星級酒店泡湯被「全程直播」 酒店這樣解釋遭批：很噁心
在5星級酒店泡湯，竟然隨時被人看光光？有內地女子到江西宜春市一間5星級溫泉酒店泡湯時，竟然被酒店設置的鏡頭全程直播，網路上可以看到相關畫面。內地女知悉事件「氣炸」，於網絡發布截圖指控酒店，期望不要出現下一個受害者，而酒店就此致歉，強調鏡頭「幾乎看不到客人的臉部」，又說不會再於公共區域直播。
綜合內地媒體報道，該女子在網上以「大避雷，要泡溫泉的姐妹注意，某溫泉度假酒店居然直播客人泡溫泉，一不小心就被直播了」為題發文，指控於江西宜春市一間5星級溫泉酒店泡湯時被「直播」，提醒其他人小心。
據報該女子春節期間到宜春遊玩，並到知名5星級溫泉酒店體驗山頂的無邊際泡湯池，沒料到泡湯入浴過程被酒店設置的鏡頭拍下，並在網路上直播。
事件引來網民熱議，斥責酒店「很惡心」、「心態有問題」。輿論升溫下，酒店就此致歉，承認「這種直播可能有一兩次」，但強調「選取了一個較遠的鏡頭，幾乎看不到客人的臉部」。
酒店又說，由於有客人反映擔心私隱問題，酒店不會再在公共區域直播，之後會選取「私密的溫泉」直播，也會事先徵得顧客同意，「類似之前那種爭議的直播畫面不會再次出現」。
不過網民對酒店的回應似乎未滿意，認為「沒拍到臉也不行…」、「意思是，我也不會刪（影片）」。
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原文網址: 驚！女子5星級酒店泡湯竟遭全程直播 酒店竟咁解釋捱批：很惡心 | 香港01 https://www.hk01.com/article/862050?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral
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