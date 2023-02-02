快訊

Fed升息1碼如預期！台股早盤漲逾百點 台積電開漲8元至538元

名嘴蔡玉真住院開刀「切除膽囊」 深夜宣布：永遠退出談話性節目

專訪日本學者：新疆正發生「中國特色的種族滅絕」

樂極生悲！拜年親戚家房間性交 人妻突剪夫陰莖遭輕罰「800元」網熱議

香港01／ 撰文：布萊恩
內地襄陽楊姓人妻與丈夫性交後，竟用剪刀把丈夫的下體陰莖「剪掉」。（網上圖片）
內地襄陽楊姓人妻與丈夫性交後，竟用剪刀把丈夫的下體陰莖「剪掉」。（網上圖片）

夫妻間一言不合就「手起刀落」？內地襄陽1名楊姓人妻，大年初四（1月25日）與張姓丈夫到哥哥家拜年，其間夫婦在屋內的房間性交後，楊女竟然用剪刀把丈夫的陰莖「剪掉」，令丈夫爆血劇痛而大聲呼救。楊女事後被依法處治安拘留10天及罰款200人民幣（約232港元），處罰之輕引來網民哄動，直至沒有威懾力，恐惹來仿傚。

綜合內地媒體報道，事發大年初四（1月25日），地點是湖北省襄陽市樊城區。楊女當日與張姓丈夫到哥哥家拜年，當晚9時許，2人在哥哥家的房間性交，沒想到歡愉過後楊女竟用剪刀「剪掉」丈夫陰莖。

丈夫下體當場爆血，他疼痛難耐下大聲呼救，親屬聽到後了解情況，見到房內血跡斑斑，立即報警求助。張男事後送院急救，楊女則因故意傷害罪，被依法處行政拘留10天及罰款200人民幣（約232港元）。

事件引網民關注，質疑刑罰過輕，對行兇者「一點威懾力也沒有」，「這玩意兒只值200？」，又質疑是否有私下協議「放生」，更恐怕惹來其他人仿傚。面對網上輿論群情洶湧，當地公安分局回應指，由於張男的傷勢鑒定結果仍未出爐，只能按照行政案件處理，強調如果傷勢鑒定結果是輕傷以上， 一定會追究楊女的刑事責任。

有報道引述內地律師指出，根據「人體損傷程度鑒定標準」規定，刑罰視乎損傷的部位以及功能缺失情況，而從「剪掉陰莖」情況來看，可能屬於重傷二級，或面臨3年以上10年以下有期徒刑。

延伸閱讀：

當街執屍影片瘋傳！短裙醉女被2男架走尖叫求救　旁人冷漠惹爭議

搭高鐵逼讓窗口位被拒　潑婦任3歲子吵鬧仲咁做　被拖走結局超狂

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 陰莖 拜年 房間 人民幣

相關新聞

驚！女子5星級酒店泡湯被「全程直播」 酒店這樣解釋遭批：很噁心

在5星級酒店泡湯，竟然隨時被人看光光？有內地女子到江西宜春市一間5星級溫泉酒店泡湯時，竟然被酒店設置的鏡頭全程直播，網路上可以看到相關畫面。內地女知悉事件「氣炸」，於網絡發布截圖指控酒店，期望不要出現下一個受害者，而酒店就此致歉，強調鏡頭「幾乎看不到客人的臉部」，又說不會再於公共區域直播。

樂極生悲！拜年親戚家房間性交 人妻突剪夫陰莖遭輕罰「800元」網熱議

夫妻間一言不合就「手起刀落」？內地襄陽1名楊姓人妻，大年初四（1月25日）與張姓丈夫到哥哥家拜年，其間夫婦在屋內的房間性交後，楊女竟然用剪刀把丈夫的陰莖「剪掉」，令丈夫爆血劇痛而大聲呼救。楊女事後被依法處治安拘留10天及罰款200人民幣（約232港元），處罰之輕引來網民哄動，直至沒有威懾力，恐惹來仿傚。

夫妻連生兩胎均性別難辨 同時擁男兒身及女性染色體是遺傳病？

染色體檢查結果為女性，但卻擁有「男兒身」？福建一對夫妻連續兩胎均出現「性別難辨」的怪病，經醫院診斷為常染色體隱性遺傳病，並已通過手術恢復女性特徵。

福州大學畢業生招聘 首設台企專區

2023年「好年華聚福州」春季大學畢業生大型招聘會1月31日在福州舉辦。本次招聘會優選350家單位現場招聘，設台資企業專...

航班恢復 東南亞機票便宜3成

根據大陸旅遊平台「去哪兒」1月31日披露的數據顯示，隨著中國大陸航班運力陸續恢復，大陸赴東南亞的機票價格較春節期間有所下...

15歲少年胡鑫宇離奇失蹤百日亡！江西官方明發布命案新進展 央視直播

針對爭議不斷的中國江西少年胡鑫宇命案，官媒央視新聞今天傍晚預告，江西省官方明天上午10時將舉行記者會，發布全案最新調查情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。