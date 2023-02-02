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航班恢復 東南亞機票便宜3成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸航班運力陸續恢復，赴東南亞機票價格降三成。圖為東航首架C919客機。（中新社）
中國大陸航班運力陸續恢復，赴東南亞機票價格降三成。圖為東航首架C919客機。（中新社）

根據大陸旅遊平台「去哪兒」1月31日披露的數據顯示，隨著中國大陸航班運力陸續恢復，大陸赴東南亞機票價格較春節期間有所下降。

中新社報導，去哪兒平台數據顯示，今年春節期間，大陸出境機票預訂量同比增長6.7倍。目的地前五位為泰國、香港、馬來西亞、美國、印尼。1月下旬至2月初，隨著大陸多條赴東南亞航線恢復，旅客量則較春節期間明顯減少，機票預訂價格隨之下降。整體上，大陸2月赴東南亞的機票預訂價格較春節期間降低三成。

平台上，從成都、廈門出發前往泰國曼谷、普吉島及越南胡志明市多條航線2月平均支付價格較春節期間降低五成。截至1月30日，多條航線2月從大陸出發前往東南亞的機票價格不到春節期間的三分之一。

其中，香港—曼谷1200元（人民幣，下同），香港—新加坡800元，上海—普吉島800元；杭州—金邊1020元，澳門—河內1055元。 　隨著春節期間大陸遊客陸續返程，境外酒店陸續降價。在去哪兒平台上，新加坡、曼谷、普吉島、澳門和香港的酒店平均支付價格均有所下降，降價幅度大約在10%。 　　

2月6日起，大陸將試點恢復旅行社出境團隊旅遊業務。在去哪兒平台上，截至1月30日，簽證業務搜索量比去年12月增長近三倍，出境遊搜索量較高的產品集中在泰國曼谷、普吉島和清邁等地。 　　

去哪兒大數據研究院副院長郭樂春表示，隨著大陸航班運力持續恢復，大陸赴東南亞地區的航班量2月將繼續增長。同時，旅客量較春節期間有所下降，赴東南亞的機票價格將更具吸引力。

春節 東南亞 機票

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