福州大學畢業生招聘 首設台企專區

2023年「好年華聚福州」春季大學畢業生大型招聘會1月31日在福州舉辦。本次招聘會優選350家單位現場招聘，設台資企業專區、閩東北專區、國有企業專區、教育衛生招聘專區、博（碩）士專區等五大專區。

中新社報導，福州市每年利用春節期間舉辦針對返鄉大學畢業生的供需見面會，至今已有二十多年。經過三年線上舉辦後，隨著疫情防控政策調整，福州市今年重啟線下招聘活動。

為充分發揮福州作為台胞登陸「橋頭堡」的作用，服務台資企業發展的人才需求，本次招聘會首次設立台資企業專區，為台資企業招聘人才提供平台。現場共有14家台資企業，提供崗位298個，其中大學崗位99個、大專崗位199個。

在台資企業招聘專區，福建福順半導體製造有限公司副總經理、台胞李升樺表示，期待找到需要的技術人才。該企業成立於2005年，設在福州倉山區蓋山投資區，近年企業發展勢頭迅猛，有更多的技術崗位用人需求。

李升樺說，透過這次大型招聘會，用人單位可直接面對很多應屆畢業生或者是社會從業者；對於應屆畢業生來說，也能更有機會找到適合他們的工作。

此次招聘會有459家優質企事業單位參加，提供崗位近2萬個。從薪酬來看，博士年薪最高60萬元（人民幣，下同），碩士最高50萬元，大學畢業最高30萬元。 據福州人社局披露，截至當天下午3時，到場參加招聘會人數突破8500人，求職者線上線下投遞簡歷累計近2萬份，4623人次在招聘會首日與用人單位達成就業意向。