廣西桂林發生山火 官方：火勢可控正全力撲救
根據大陸澎湃新聞，1月28日晚上9時，廣西桂林市興安縣溶江鎮銀礦山發生山火，火災面積超240畝。1月31日，興安縣官方表示，目前火勢整體可控，正在全力撲救，暫無人員傷亡，引發火災人員已被警方控制。
另據廣西《南國早報》報導，引發火災人員為55歲男子周某，是附近村民，他已被興安警方控制。經初步調查，周某於1月28日上山砍柴抽菸，菸頭引發火災。案件在進一步調查中。
據悉，銀礦山共有兩個火場，分別位於西南方向和東北方向，火線長約1.6公里，火災面積超240畝。現場畫面顯示，山林中明火陣陣，濃煙滾滾。
目前，雲南省森林消防總隊廣西駐防隊伍、桂林市消防救援支隊和當地專業打火隊共計500餘人參與現場滅火工作，興安縣已啟動Ⅱ級森林火災因應方案。
雲南省森林消防總隊廣西駐防隊伍現已出動164人，車輛20台次，攜帶滅火作戰及通信裝備800餘件(套)，在火場撲救。
溶江鎮政府辦公室工作人員稱，此次山火發生點「都是一些比較偏僻的荒山崗」，未對鎮中民眾造成傷害，也沒有人員因火災轉移。
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