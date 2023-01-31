上海「季風書園」店主之妻 回中國探親遭限制出境

1月17日在微信公眾號「季風微讀圈」發布了據傳是謝芳撰寫的《給我出境自由，讓我擁抱我的兒女》一文，描述了事情的具體經過。文中提到，她於2022年1月12日從美國回到上海照顧生病的母親。之後因疫情被封控在家，解封後原定於8月1日前往美國。不過當她要出境時，卻在浦東機場被邊檢人員攔下，指她違反《出入境管理法》中危害國家安全內容，限制其出境。

謝芳寫道，上海公安曾多次約談她，並且告知她是無辜的，只要於淼回中國接受調查就能換回她的出境自由。她強調：「但我丈夫是兩個未成年女兒的境外唯一監護人，如果撇下孩子們回國，卻面臨夫妻二人都被限制的情況，那我們家庭豈不就此崩塌？」她在文中向當局喊話：「連坐或人質都是被現代文明社會所唾棄的，任何一個人，都不想自己的家人有朝一日會逢此厄運。一旦這種規則興起，就沒有一個人能夠逃脫。倘若你們愛你們的子女，那麼就應該給我自由，讓我去擁抱我的兒女們。」

希望獲美國政府關注

美聯社報導，於淼在沒有事先告知妻子的情況下，在微信上發布了她的信。這篇文章在發布後幾個小時就從微信上消失了，但仍引起了中國媒體的關注，於淼在推特帳戶上的類似貼文吸引了近17萬次瀏覽。他說，當地警方隔天告訴謝芳，她丈夫的舉動會使情況更難解決。於淼表示，他向媒體透露此消息，是因為希望能在美國國務卿布林肯2月初訪問中國之前獲得美國政府的關注。他說：「雖然這希望渺茫，但現在，我沒有任何其他更好的辦法了。」

於淼不願提供其妻子的聯繫訊息，理由是擔心她的安全。然而，在一次有美聯社記者參加的通話中，謝芳確認是她寫的這封信，但拒絕進一步評論。香港媒體《明報》本周致電上海市公安局了解詳情時，宣傳處人員表示電話上不方面答覆，要求把記者證、採訪內容傳真給局方，但卻在《明報》記者詢問傳真號碼之後，隨即將電話掛斷。

警方質疑於淼發文批評習近平

曾被視為上海的文化地標之一的季風書園由三輝圖書總策劃人嚴搏非於1997年創辦，除了賣書，還舉辦講座等活動。2013年，於淼接手書店。2018年，季風書園最後兩間店分別因租約問題以及向官方申請圖書經營許可證未獲批准而關閉，於淼在隔年赴美國攻讀政治學碩士，謝芳以學生簽證持有人的配偶身份同行。於淼提到，公安局的一名代表當時告訴他，他的書店接待了「太多敏感的學者」和舉辦太多「敏感的談話」。

原本計劃在妻子返美後也去中國探親的於淼如今取消了自己的計劃，這對夫婦認為，問題出在三篇被冒名的文章上，警方指責於淼在美國發表了關於中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京以及參與中國1989年民主抗議運動者的文章。於淼否認是這些文章的作者，但警方告訴謝芳，他們追蹤到了與於淼有關的一個IP地址。於淼說，他的妻子可以在中國境內正常生活，大部分時間都在上海的家中度過，但他感到很內疚，因為他的妻子並沒有在季風書園工作，卻受到他的影響。

許多國家可以禁止被指控犯罪或需要作為法律訴訟證人的人離境，但學者們認為，中國使用的旅行禁令超出了這些國際規範，批評者將出境禁令比作劫持人質。中國政府此種做法對其公民和外國人都有影響，如美國政府就在對前往中國的旅行建議中將出境禁令作為一項風險。曾在2017年被阻止離開中國的雪梨科技大學教授馮崇義表示，中國當局經常進行這種威脅，但他認為，通過媒體宣傳起到了關鍵作用，使他和其他人在被禁止出境後得以離開。

（美聯社、明報等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】