快訊

胡歌前女友是她們！ 提到摯愛前任拭淚難忘：她真的是很好

逢甲大學證實修正論文通過審核 許淑華確定保住碩士學位

滬蘇進入同城化時代 蘇州地鐵6月與上海地鐵在昆山相接

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蘇州軌交11號線預計6月營運，與上海地鐵在昆山花橋站相接，代表滬蘇兩市將進入地鐵同城化時代。（取自騰訊財經）
蘇州軌交11號線預計6月營運，與上海地鐵在昆山花橋站相接，代表滬蘇兩市將進入地鐵同城化時代。（取自騰訊財經）

滬蘇兩市將進入地鐵同城化時代。蘇州軌道交通集團31日宣布，蘇州地鐵11號線（原名S1號線）預計6月開通營運，屆時將在昆山花橋站與上海地鐵11號線無縫「牽手」。

同花順財經報導，蘇州軌交11號線長41.27公里，設站28座，起於蘇州工業園區唯亭站，向東止於位於昆山的花橋站，與大陸首條跨省地鐵——上海地鐵11號線在花橋站相接。

新華日報報導，上海和蘇州兩市將成為繼廣州和佛山、杭州和紹興之後，中國大陸又一對實現地鐵互通的城市。

在花橋站月台上，40歲的孫女士手拎桃酥、蛋糕，準備和母親乘地鐵去上海的養老院看望90多歲的外婆。孫女士說，「我家住花橋，我們上海人在這裡買房的有很多，畢竟從這兒坐地鐵到上海市區也就1小時，蘇州地鐵馬上也要通過來，我計畫通車後帶媽媽到蘇州園林逛逛。」

46歲的劉先生也住花橋，在上海浦東新區工作，每天坐地鐵到公司大約2小時。「公司和蘇州業務來往很多，蘇州地鐵11號線通車後，我去蘇州處理工作可以直接坐地鐵了，想想都方便。」

蘇州11號線通車後，將成為聯通上海嘉定、蘇州市區、昆山間重要的交通聯絡通道。通車後，奧灶面、萬三蹄、陽澄湖大閘蟹等美食近在嘉定人眼前，蘇州市民也可以透過11號線直達上海迪士尼

11號線是蘇州首條市域軌交線路，也是連接市區、昆山和上海市的交通走廊，民眾未來可在市區乘坐地鐵向東，經數次換乘到達上海市區，對促進蘇州市域一體化、推進長三角一體化具有重要意義。

上海迪士尼 海地

延伸閱讀

上海拚經濟 再推營商優化6.0

國4豐潭段通車豐勢路塞爆 公路總局推5改善方式

蘇州副市長：推動台胞台商「同等待遇」 走向「同城待遇」

蘇州台胞 乘坐包位航班返鄉過年

相關新聞

「滿江紅」熱映 遊客景區砸秦檜像大喊「還我河山」

以宋代抗金歷史為主題的電影「滿江紅」，穩坐大陸春節賀歲檔冠軍寶座，上映九天總票房突破人民幣33億元（新台幣145億元），...

港鐵有大便？車廂「黃金」照瘋傳 乘客超淡定成焦點

港鐵屯馬線車廂遍地「黃金」？有網友於網上屯門群組上載照片，指港鐵屯馬線車廂地上竟然有一灘大便，照片隨即被瘋傳。

香港搶海外旅客！今年大放送50萬張「免費機票」再發購物券

香港機管局早於2020年向香港四間航空公司預購約50萬張機票，冀留待疫情過去後，透過向旅客派機票刺激香港旅遊業。防疫措施...

高三女失蹤88天 父憂胡鑫宇案翻版：活要見人死要見屍

吉林省吉林市18歲高三女生鄭春梅失蹤，至今已經88天，還是杳無音信，其家人更加擔憂。鄭春梅48歲的父親鄭雲江表示，他聽到...

四川取消未婚生育限制 網：亂了套「小三、代孕更方便」

人口大省四川近日修訂生育條例，開放未婚者登記生育及數量限制引發熱議，網友稱政策「亂了套」，開放將導致「小三和代孕生意來了...

高中生胡鑫宇離奇命案 找到遺體「幾成骸骨」衣服反著穿

江西上饒市鉛山縣15歲高中生胡鑫宇失蹤106天後，28日在離校不遠的金雞山上被找到遺體。發現地是「金雞山儲糧庫」，管理員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。