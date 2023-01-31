滬蘇進入同城化時代 蘇州地鐵6月與上海地鐵在昆山相接

滬蘇兩市將進入地鐵同城化時代。蘇州軌道交通集團31日宣布，蘇州地鐵11號線（原名S1號線）預計6月開通營運，屆時將在昆山花橋站與上海地鐵11號線無縫「牽手」。

同花順財經報導，蘇州軌交11號線長41.27公里，設站28座，起於蘇州工業園區唯亭站，向東止於位於昆山的花橋站，與大陸首條跨省地鐵——上海地鐵11號線在花橋站相接。

新華日報報導，上海和蘇州兩市將成為繼廣州和佛山、杭州和紹興之後，中國大陸又一對實現地鐵互通的城市。

在花橋站月台上，40歲的孫女士手拎桃酥、蛋糕，準備和母親乘地鐵去上海的養老院看望90多歲的外婆。孫女士說，「我家住花橋，我們上海人在這裡買房的有很多，畢竟從這兒坐地鐵到上海市區也就1小時，蘇州地鐵馬上也要通過來，我計畫通車後帶媽媽到蘇州園林逛逛。」

46歲的劉先生也住花橋，在上海浦東新區工作，每天坐地鐵到公司大約2小時。「公司和蘇州業務來往很多，蘇州地鐵11號線通車後，我去蘇州處理工作可以直接坐地鐵了，想想都方便。」

蘇州11號線通車後，將成為聯通上海嘉定、蘇州市區、昆山間重要的交通聯絡通道。通車後，奧灶面、萬三蹄、陽澄湖大閘蟹等美食近在嘉定人眼前，蘇州市民也可以透過11號線直達上海迪士尼。

11號線是蘇州首條市域軌交線路，也是連接市區、昆山和上海市的交通走廊，民眾未來可在市區乘坐地鐵向東，經數次換乘到達上海市區，對促進蘇州市域一體化、推進長三角一體化具有重要意義。