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港鐵有大便？車廂「黃金」照瘋傳 乘客超淡定成焦點

香港01／ 撰文/布萊恩
有網友上載照片，指港鐵屯馬線車廂地上竟然有大便。臉書社團「香港交通及突發事故報料區」
有網友上載照片，指港鐵屯馬線車廂地上竟然有大便。臉書社團「香港交通及突發事故報料區」

香港地鐵屯馬線車廂遍地「黃金」？有網友於網上屯門群組上載照片，指港鐵屯馬線車廂地上竟然有一灘大便，照片隨即被瘋傳。網友看後直呼畫面太噁心，「隔著螢幕都感受到臭味」。不過，更令網友關注的竟不是「污穢物」，反而是附近的乘客竟然若無其事，部份人的座位對著污物亦全無懼色，有人不禁留言「什麼樣的人還可以淡定坐這？」、「服了還坐在這裡的人」。

有網友周一（1月30日）於Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」上載圖片，指下午5時25分於港鐵屯馬線顯徑站車廂內發現大便。

從圖片見到，車廂近連接通道地上有一大灘啡色物體，旁邊還有多處狀似鞋印的啡色污迹，未知是否有乘客「中招」踩上。而啡色物體附近的乘客仍然處之泰然，完全未有受到影響，繼續安坐座椅或站立，若無其事。

圖片引來網友熱議，直呼噁心，「隔著螢幕都感受到臭味」、「遍地黃金…」、「真有急到這樣？」、「香港人慢慢會習慣」。也有網友關注乘客反應，「嘩，這樣都頂得住」、「什麼樣的人還可以淡定坐這？」、「個個鼻塞？」、「服了還坐在這裡的人」。

不過，有網友估計啡色物體未必是大便，「似嘔吐物」、「誰把巧克力雪糕弄倒」。

《香港01》已就事件向港鐵查詢，正等候回覆。

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