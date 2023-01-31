窺祕三星堆 德陽遊客大增35%

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
神祕的三星堆，是春節假期大陸最「熱」的博物館之一，圖為「三星堆新年大典」祭祀祈福展演活動。圖／本報四川德陽傳真
神祕的三星堆，是春節假期大陸最「熱」的博物館之一，圖為「三星堆新年大典」祭祀祈福展演活動。圖／本報四川德陽傳真

據四川省德陽市文旅局1月28日發布的資料，春節假日期間，德陽市20個A級旅遊景區開放，共接待遊客131.72萬人次，同比增長35.04%。其中，神祕的三星堆是春節假期大陸最「熱」的博物館之一，連續4天門票售罄，盛況空前。

截至1月27日，三星堆春節假日累計接待遊客11.6萬人次，同比增長38.69%。門票收入613.05萬元人民幣，同比增長80.66%。春節期間，曾一度停辦的「三星堆新年大典」祭祀祈福展演活動，重新啟動；以三星堆祭祀與祈福為核心主題，以民俗與喜慶為主要元素，將真人大秀融匯聲光電、新媒體技術手段，「重塑」莊嚴宏大的三星堆祈福巡遊盛景。既讓廣大遊客充分感受文化、文物與文創帶來的濃厚巴蜀年味，更是一場不可多得的文化惠民的群眾性文旅大餐。

在三星堆的吸引下，四川省內外遊客不斷向易家河壩、白馬關、石林谷、神瀑溝、鐘鼎寺、和海等旅遊景區流動，促進德陽各地住宿、餐飲等服務業的強力復甦。加上德陽推出的「安逸春節·好耍德陽」2023新春文旅系列活動，有溫度、有內涵、有年味的「文旅套餐」，吸引了眾多省內外遊客和本地群眾在德陽歡度春節。

春節 套餐

延伸閱讀

春節收假 金門航空站候補疏運順利

讓財神把錢「兔」出來！大樂透春節獎號出爐 快來對獎

台灣觀眾就愛他們！傑森史塔森、傑瑞德巴特勒春節片夯

剩男剩女急壞父母！陸男春節被催婚「相親逾40人」 無奈曬截圖超驚人

相關新聞

窺祕三星堆 德陽遊客大增35%

據四川省德陽市文旅局1月28日發布的資料，春節假日期間，德陽市20個A級旅遊景區開放，共接待遊客131.72萬人次，同比...

港客翻26倍 澳門住宿率逾8成

澳門特區政府旅遊局29日發布消息稱，春節黃金周（1月21日至27日）澳門酒店業場所的平均入住率為85.7%，較去年春節上...

四川生育新規 未婚生子不受限

四川省衛健委近日發布的《生育登記服務管理辦法》，修訂內容中有重大變化，一是取消了對登記對象是否結婚的限制條件，二是取消了生育數量的限制。

陸三大航2022年虧損較前年擴增近3倍

2022年受到大陸疫情防控措施影響，陸三大航空公司中國東航、中國國航與南方航空30日公告去年皆虧損逾人民幣300億元（約...

四川開放未婚者登記生育 澄清非鼓勵不婚生子

四川省近日修訂生育登記管理辦法，開放未婚者也能登記，引發熱議。相關工作人員今天澄清，這並非鼓勵不結婚生孩子，生育登記也和...

搶救生育率 大陸四川開放未婚生育登記

中國四川省衛生健康委員會推出「四川省生育登記服務管理辦法」，取消生育登記對象是否結婚的條件，另也取消生育數量的限制，新制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。