窺祕三星堆 德陽遊客大增35%

據四川省德陽市文旅局1月28日發布的資料，春節假日期間，德陽市20個A級旅遊景區開放，共接待遊客131.72萬人次，同比增長35.04%。其中，神祕的三星堆是春節假期大陸最「熱」的博物館之一，連續4天門票售罄，盛況空前。

截至1月27日，三星堆春節假日累計接待遊客11.6萬人次，同比增長38.69%。門票收入613.05萬元人民幣，同比增長80.66%。春節期間，曾一度停辦的「三星堆新年大典」祭祀祈福展演活動，重新啟動；以三星堆祭祀與祈福為核心主題，以民俗與喜慶為主要元素，將真人大秀融匯聲光電、新媒體技術手段，「重塑」莊嚴宏大的三星堆祈福巡遊盛景。既讓廣大遊客充分感受文化、文物與文創帶來的濃厚巴蜀年味，更是一場不可多得的文化惠民的群眾性文旅大餐。

在三星堆的吸引下，四川省內外遊客不斷向易家河壩、白馬關、石林谷、神瀑溝、鐘鼎寺、和海等旅遊景區流動，促進德陽各地住宿、餐飲等服務業的強力復甦。加上德陽推出的「安逸春節·好耍德陽」2023新春文旅系列活動，有溫度、有內涵、有年味的「文旅套餐」，吸引了眾多省內外遊客和本地群眾在德陽歡度春節。