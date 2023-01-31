港客翻26倍 澳門住宿率逾8成

澳門特區政府旅遊局29日發布消息稱，春節黃金周（1月21日至27日）澳門酒店業場所的平均入住率為85.7%，較去年春節上升22.4個百分點。當中以年初三（1月24日）的入住率最高，達92.1%。

香港中通社報導，隨著放寬入境防疫措施，旅遊局啟動宣傳預案及多項引客優惠，竭力擴展客源。新春期間，政府、業界及民間團體分別送上精彩多元的賀年盛事活動，吸引了大批大陸及香港旅客訪澳門，春節市道暢旺，推動澳門旅遊經濟復甦。

數據顯示，今年春節黃金周訪澳門旅客共有45.1萬人次，其中大陸旅客26.5萬人次，香港旅客16.5萬人次。黃金周日均旅客有6.4萬人次，與去年同期大幅上升297.0%，當中香港旅客日均人次升幅巨大，達2601.8%。年初三（1月24日）訪澳門旅客破9萬人次，是自疫情以來錄得的最高單日入境人次。

據業界提供的資料，春節黃金周澳門酒店業場所的平均入住率為85.7%，較去年春節上升22.4個百分點。當中以年初三（1月24日）的入住率最高，達92.1%。澳門酒店業場所（酒店、公寓式酒店及經濟型住宿場所）在黃金周的平均房價約為1575澳門元，較去年春節上升接近五成。

據介紹，承接春節的良好客況及各業興旺，旅遊局將竭力推進線上線下推廣，包括在社交平台發文宣傳、直播活動、邀請旅遊網路達人在其頻道直播及宣傳，以及投放電視頻道宣傳廣告等，同時，已規畫今年的線下推廣活動。旅遊局還將繼續宣傳「感受澳門 樂無限」月月精彩活動，結合澳門每月多元盛事活動與全方位推廣，吸引更多旅客來澳門旅遊及消費。