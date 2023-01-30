四川生育新規 未婚生子不受限

四川省衛健委近日發布的《生育登記服務管理辦法》，修訂內容中有重大變化，一是取消了對登記對象是否結婚的限制條件，二是取消了生育數量的限制。

其中第三條規定，"凡生育子女的公民，均應辦理生育登記。公民應當在生育前進行生育登記，生育前未登記的，可在生育後補登。"2019年版的規定還只允許已婚夫婦登記生育。

中國的生育登記制度關系到女性獲得孕產期醫療服務、產假及生育津貼等福利的給付。開放未婚生育登記政策後，未婚媽媽也可享有相關福利待遇。此外長期以來，生育登記還是戶籍登記、孩子將來的入學的前提條件。

新的《四川省生育登記服務管理辦法》規定，禁止在生育登記過程中收取費用或者搭車收費，不得將生育登記與入戶、入學等掛鉤。生育登記為即時登記，不得設置前置程序和附加條件，不得以生育登記為名實行審批或者變相審批。

四川衛健委：並非鼓勵

這個消息得到了中國媒體的報道，稱這樣做是"將生育登記的重心轉移到生育意願和生育結果上來，回歸人口監測及生育服務本位"。有自媒體總結道，今後在四川"不結婚可以生孩子，隨便生幾個都可以上戶口"。也有人認為未婚生育畢竟是少數，解除這一限制對提高生育率的作用猶如杯水車薪。"提振生育意願不在於是否結婚，而在於當事人是否有思想和物質准備來實現子女的養育問題。"

周一，四川省衛健委人口家庭處的官員對《中國新聞周刊》解釋稱，《辦法》並非鼓勵不結婚生孩子，而是為了保證"未婚先孕"人群的權益，讓其進行生育登記後就享有一些婦幼保健的服務。他表示，"生育登記就是一項純粹的管理生育人口的工作"，涉及倫理、法律的討論是另外的問題。

官方數字顯示，四川是中國人口第五大省，該省60歲以上的老年人數量在全國排名第七，佔全省人口的21%以上。

醫保局：結婚與否不是門檻

中國國家統計局本月早些時候公布的數據顯示，2022年中國的死亡人數超過新生兒數量，人口淨減少85萬，出現了60年以來首次負增長。而且專家預測，中國人口將持續萎縮，由此給經濟和社會發展帶來嚴峻的挑戰。

2015年中國放開"獨生子女"政策，2021年進而至"三孩"政策。其間一些地方政府也推出了鼓勵生育的措施，但效果不明顯。

因此在對待未婚女性生育的問題上，一些官方部門的態度也轉向認可默許。2022年8月，國家醫保局待遇保障司負責人在回答有關"一些地方發放生育津貼要求提供結婚證等材料"的提問時表示，未婚已育女性辦理生育津貼，不需要提供結婚證等材料，"只要你履行了生育保險的繳費責任，在待遇享受方面是沒有門檻的"。

（綜合報道）

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