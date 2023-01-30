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仙氣網紅9分鐘不雅片瘋傳！ 網友憑刺青認出真實身分是她：永遠的神…

香港01／ 撰文：布萊恩
在抖音（Douyin／TikTok）擁有超過89萬紛絲的大陸網紅「胖樂」外形纖瘦亮麗，經常分享熱舞影片。（影片截圖）
在抖音（Douyin／TikTok）擁有超過89萬紛絲的大陸網紅「胖樂」外形纖瘦亮麗，經常分享熱舞影片。（影片截圖）

在抖音（Douyin／TikTok）擁有超過89萬紛絲的大陸網紅「胖樂」外形纖瘦亮麗，經常分享熱舞影片，相當好動，但近日卻捲入不雅片風波。網上瘋傳一段約9分鐘「白色戰靴」性愛影片，有網友、粉絲憑女主角胸口刺青紋身，認出疑似是「胖樂」。「胖樂」暫未回應事件。

綜合媒體報導，近日瘋傳的9分鐘「白色戰靴」性愛影片，女主角全身赤裸只穿着一雙白色長靴，身材纖瘦，而且胸口有一個明顯大刺青。雖然影片中女主角未有清晰露臉，惟有網友、粉絲看後認出與「胖樂」的刺青位置相同，估計真實身分就是「胖樂」。另據報男主角都是拍攝賣淫交易時的影片，故女主角被懷疑從事賣淫。

事件引來熱議，大批網友到「胖樂」抖音影片留言譏諷「永遠的神」、「紋身是你了」、「白色戰靴確實好看」。也有粉絲表示，「胖樂」除了胸口有刺青，手臂也有刺青，而不雅影片女主角只有胸口有刺青，認為不能單憑一個刺青就定論「胖樂」是女主角，但隨即有網友反駁「就不能東窗事發現紋個？」。

「胖樂」暫未回應事件，惟她近日於抖音發布一段穿上中空白色外套戰衣、白色超短裙的走台步影片，再引起網友揣測，「這都不是擦邊了。這是擦出火星了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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