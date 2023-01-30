陸製大飛機C919 兔年首飛打卡南昌
1月28日大年初七，中國東方航空（以下簡稱東航）全球首架C919大陸國產大飛機執行MU7817虹橋至南昌航班，兔年100小時驗證飛行首站打卡南昌航點。
中新社報導，根據東航江西分公司消息，C919飛機當天共執行MU7817/8和MU7819/20兩個虹橋至南昌往返航班。這是C919大陸國產大飛機首次在南昌昌北國際機場亮相，也是C919在癸卯兔年的首次飛行。
2022年12月9日，東航作為C919的全球首發用戶，正式接收編號為B-919A的全球首架飛機。2022年12月26日，全球首架C919大陸國產大飛機開啟100小時驗證飛行之旅。
據介紹，C919大陸國產大飛機100小時驗證飛行起降涉及北京首都、北京大興、成都天府、西安、海口、青島、武漢、南昌等多地、多機場。驗證飛行需要模擬整個航班運行過程，包括簽派放行、旅客登機、飛行員操作、機務維修等全流程。
目前，東航已完成首批9名飛行員、24名乘務員、13名機務維修人員的C919機型培訓，加上正在培訓的第二批次重點崗位人員，C919飛機的保障人員數量足以滿足初期的驗證飛行需求。
在C919完成航線驗證飛行後，中國民航局將對驗證結果進行審定和檢查，確認東航具備安全運行C919飛機的能力，並頒發相應運營許可。東航爭取2023年春天正式開啟C919商業載客運營。
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