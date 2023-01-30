鐵路運輸逾5千萬人次
連日來，中國大陸交通運輸部門全力做好春運疫情防控、運輸安全和服務保障各項重點任務，確保民眾平安健康便捷舒暢出行，多項數據較去年同期都有顯著增長。
中新社報導，據大陸國家鐵路局28日消息，1月21日至27日，大陸全國鐵路發送旅客5017.4萬人次，日均發送716.8萬人次，同比增長57.0%，恢復至2019年的83.1%，其中1月26日、27日迎來返程客流高峰，連續2天突破千萬人次。
來自大陸國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，1月27日（大陸春運第21天，農曆正月初六），大陸全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客5092萬人次，環比增長16.9%，比2019年同期下降46.7%，比2022年同期增長83.1%。其中：大陸全國鐵路發送旅客1218.5萬人次，公路發送旅客3628萬人次，水路發送旅客73.5萬人次，民航發送旅客172萬人次。
另據大陸國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室監測匯總數據，1月27日，大陸全國貨運物流有序運行，其中鐵路貨運繼續保持高位運行，運輸貨物1004.9萬噸，環比增長1.14%；高速公路貨車通行197.65萬輛，環比增長23.7%；民航保障航班14467班（其中貨運航班221班，包括國際貨運航班188班，國內貨運航班33班），環比增長3.9%；郵政快遞攬收量約1.36億件，環比增長61.9%；投遞量約0.74億件，環比增長29.8%。
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