中老鐵路國際運量 春節爆發

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據昆明海關消息，2023年大陸春節期間（1月21日至27日），昆明海關監管驗放中老（中寮）鐵路國際貨運量6.84萬噸，較2022年春節期間增長2.37倍。

中新社報導，中老鐵路連接中國大陸昆明和寮國首都萬象，是共建一帶一路和中老友誼的標誌性工程。自2021年12月3日開通運營以來，憑藉鐵路運輸運載能力強、安全性高、運輸成本低的特點，中老鐵路國際貨運快速發展。

「從除夕到初六，每天都有國際貨運列車通關，中老鐵路帶貨勢頭強勁。」昆明鐵路集團普洱車務段磨憨站副站長王俊峰說。

據瞭解，春節期間中老鐵路國際貨運多為傳統貿易量較大貨物，出口以紡織品、鋼材、五金、小家電等品類為主，進口以鐵礦、木薯澱粉、粗鉛錠等居多。

為保障春節期間中老鐵路國際貨運安全通暢，昆明海關加強與各相關部門協作配合，提前瞭解貨物到站情況，及時調配人員開展查驗工作，充分運用H986、輻射探測門等科技手段賦能高效嚴密監管，確保各項工作不斷檔、不脫位，實現春節通關不打烊。

春節 海關

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