春節遊滇火爆 人次、收入超越疫前

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
春節期間雲南遊客量、旅遊收入均超疫前水平。圖為大年初六時，位於雲南省昆明市的鬥南花市內人頭攢動，人們逛花市、買鮮花，歡度假期。（新華社）
春節期間雲南遊客量、旅遊收入均超疫前水平。圖為大年初六時，位於雲南省昆明市的鬥南花市內人頭攢動，人們逛花市、買鮮花，歡度假期。（新華社）

雲南省文化和旅遊廳28日發布，2023年春節假期，該省文旅市場共接待遊客4514.61萬人次，同比增長244.7%，實現旅遊收入384.35億元（人民幣，下同），同比增長249.4%，分別恢復至2019年的130.3%和132.5%。

中新社報導，2023年春節假期是中國大陸實施新冠病毒感染乙類乙管後的第一個長假。

作為旅遊大省之一，雲南省的昆明市、西雙版納州、大理州、麗江市等多個知名旅遊目的地迎來大批遊客。雲南文旅廳數據顯示，省外入滇遊客達2058.2萬人次，佔市場總量的45.59%。

雲南16個州市接待遊客量均保持2位數以上（10%以上）增長。中緬邊境城市瑞麗，接待遊客37.5萬人次。

值得一提的是，雲南旅遊呈多元化趨勢。昆明市文化和旅遊局表示，夜遊備受青睞，斗南花市、南強街巷、新春萬燈會等成為熱門夜遊地；昆明的鄉村旅遊加速從一日遊向過夜遊、多日遊轉變。

文旅融合新產品新業態成為節日旅遊亮點。展現麗江千年文化和歷史風情的大型歌舞《麗江千古情》場場火爆，場均觀看人數約5500人；西雙版納告莊西雙景六國音樂節演出展現異國風情，令人沉醉其中；紅河州2023年中越邊民大聯歡有效增進兩國人民友誼；「迎新春、寫春聯、送福至萬家」等新春文化活動吸引眾多遊客參與。

博物館圖書館、文化館成為旅遊吸引物。雲南省183家博物館累計接待98萬人次，151家圖書館累計接待30.7萬人次，各級文化館（站）推動舉辦群眾文化活動3761餘場。

圖書館 春節 博物館

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