快訊

高雄凶殺案 1女今墜樓氣絕、警發現屋內另1女也死亡

雙語=國際觀？ 從俄烏社群戰 拆解Z世代的國際互動力

中職／叫外送都要改名！日媒專訪林襄 爆料自己沒「私生活」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸電影強勢復甦 春節總票房300億台幣 史上第二高

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸春節電影強勢復甦，各地電影院都大排長龍，圖為廣東東莞的電影院人龍。（搜狐）
大陸春節電影強勢復甦，各地電影院都大排長龍，圖為廣東東莞的電影院人龍。（搜狐）

2023年中國大陸電影市場春節檔正式收官，據燈塔專業版資料，總票房達到67.34億元人民幣（約300億台幣），位列中國影史春節檔總票房第二，超2022年春節檔總票房60.39億元。

大陸走出疫情困境，春節期間大批人潮湧入電影院，今年大陸有兩部電影突破20億大關。《滿江紅》不負眾望，憑藉喜劇元素和家國情懷，以25.96億票房成為檔期內票房冠軍，另一部科幻續作《流浪地球2》則成為今年最高口碑大電影。

據燈塔專業版即時資料，今年春節檔總觀影人次達1.29億，較2022年春節檔多1千萬人次。江蘇省連續第3年奪得春節檔省分票房冠軍，上海市、北京市、成都市排在2023年春節檔城市票房前三名。

受「歷史最長」春節檔影響，今年排片場次較2022年有所下降，而場均人次達48.6人，較2022年春節檔的36.2人，每場提升了12人次以上。春節檔平均票價為52.3元，較2022年的52.8元略有下降，也是自2016年以來7年平均票價的首次下降。

值得一提的是，今年春節檔有多部電影打破中國影史紀錄。其中，《滿江紅》打破《長津湖之水門橋》的紀錄，成為中國影史春節檔檔期票房最高的劇情片。《流浪地球2》超越前作《流浪地球》創下中國影史國產科幻片、冒險片首映日和單日票房紀錄等28項影史紀錄。

《熊出沒•伴我“熊芯”》也實現對同系列的《熊出沒•重返地球》的超越，打破中國影史春節檔動畫片檔期票房、首映日票房、單日票房等紀錄。《無名》成為近三年春節檔檔期動作片票房No.2。《深海》成為影史春節動畫片檔期場次冠軍。《交換人生》則打破了中國影史家庭片首映日票房紀錄等12項影史紀錄。

春節 電影 動畫

延伸閱讀

疑低溫奪命 春節已51人猝死

大陸新能源車夯 春節檔人氣旺

中國通報春節一週6364人染疫死亡

春節中國3.08億人境內遊、收入增3成 出境訂單增6.4倍

相關新聞

大陸電影強勢復甦 春節總票房300億台幣 史上第二高

2023年中國大陸電影市場春節檔正式收官，據燈塔專業版資料，總票房達到67.34億元人民幣（約300億台幣），位列中國影...

男子29年捐血381次遭質疑誇大 專家：理論上可行

定期捐血可救人一命！1月13日，有「湖北獻血第一人」之稱的李光明完成第381次捐血，當天剛好是他60歲大壽，按內地規定不能再捐，他的善心雖然吸引許多網民讚好，但事件瘋傳後有不少人質疑其捐血次數真實性，認為次數被誇大。事後內媒解釋其捐血次數中有不少是捐血小板，更有專家出面解釋，其實他捐血29年，理論上限可以捐達696次，大讚李男將捐血當習慣的無私奉獻精神很偉大。

鄰居小孩過年擅入房砸爛價值2萬2化妝品 索賠失敗她1招霸氣反擊

大時大節重要物品一定要收好，否則隨時發生悲劇。內地1名女子過年期間房間被鄰居的孩子擅自闖入，更將其價值共約5000人民幣（約5770港元）、用於工作的化妝品全部擲毀。女子一怒之下跟孩子的父母理論，沒料對方竟蠻不講理不願賠償，令她忍無可忍決定「出絕招」，當場拿起鄰居家中物品狠擲，令對方急急「轉軚」，主動提出賠償2500人民幣（約2890港元）了事。

港財政調至中間偏鬆 消費券未定案

香港新財政預算案將於二月下旬公布，香港社會就是否繼續發放電子消費券爭議激烈。港府財政司長陳茂波稱現階段未有定論，但香港財...

14歲廣西初中生獲清華青睞 將學碩博連讀師從數學大師丘成桐

年僅14歲的廣西省桂林市國龍外國語學校初三學生官子欽，近日入圍清華大學丘成桐數學領軍人才培養計劃2023年第一批次，將直接保送清華大學，連讀學士、碩士、博士。該話題引發關注，更登頂熱搜，輿論紛紛讚揚其未來可期。

北京故宮要蓋分院 預計2025年落成

中國官媒央視新聞今天報導，籌備近10年之久的故宮博物院北院區日前破土動工，分院院址位於北京西北郊的海淀區西北旺鎮西玉河村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。