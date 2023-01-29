快訊

高雄凶殺案 1女今墜樓氣絕、警發現屋內另1女也死亡

雙語=國際觀？ 從俄烏社群戰 拆解Z世代的國際互動力

中職／叫外送都要改名！日媒專訪林襄 爆料自己沒「私生活」

鄰居小孩過年擅入房砸爛價值2萬2化妝品 索賠失敗她1招霸氣反擊

香港01／ 撰文：安祖娜
內地1名女子過年期間房間被鄰居的孩子擅自闖入，更將其價值共約5000人民幣（約5770港元）、用於工作的化妝品全部擲毀。（微博影片截圖）
內地1名女子過年期間房間被鄰居的孩子擅自闖入，更將其價值共約5000人民幣（約5770港元）、用於工作的化妝品全部擲毀。（微博影片截圖）

大時大節重要物品一定要收好，否則隨時發生悲劇。內地1名女子過年期間房間被鄰居的孩子擅自闖入，更將其價值共約5000人民幣（約5770港元）、用於工作的化妝品全部擲毀。女子一怒之下跟孩子的父母理論，沒料對方竟蠻不講理不願賠償，令她忍無可忍決定「出絕招」，當場拿起鄰居家中物品狠擲，令對方急急「轉軚」，主動提出賠償2500人民幣（約2890港元）了事。

從事化妝品評測工作的王姓女子回到安徽懷北過年，日前她工作至一半，放好東西後便出門辦事，惟房間的門鎖因日久失久而無法上鎖。沒想到她外出後，鄰居年約10歲的兒子未有通知下闖進其房間玩耍，更將她工作需用的唇膏、粉底及碎粉全部打爛，場面一片狼藉，「我就出去半天，回來之後看到地上成那個樣子」。

王女回家後驚見「災難現場」大怒，即時拿着已報銷的化妝品前往鄰居家中理論。沒想到鄰居得知事件仍不承認或道歉，一直偏袒兒子，更反斥「小孩玩你幾個化妝品怕啥？都是鄰居想玩幾個怕啥？」，甚至不願賠償。

王女見對方不可理喻，決定「出大絕」，以其人之道還治其人之身，隨即拿起鄰居的東西狂擲，「那化妝品都是我吃飯的東西，那我摔你個鍋摔你個碗可管？」。看到王女的霸氣反擊，鄰居深知不妙，急急阻止並主動提出賠償2500元人民幣（約2890港元）了事。

事後王女直言，自己介意的並非化妝品的價值，而是鄰居處理事件的態度，以及對孩子的教育，「我覺得各位家長一定要重視小朋友的教育，不能因為他年紀小，就隨心所欲隨便損壞別人的東西，不是錢的問題，單純是教育的問題」。

不少網民看過片段也直呼痛快，認為父母有責任教育孩子，在子女出錯後亦要承擔責任，「孩子翻別人東西是毛病，大人教育的問題」、「怎麼可以隨便動人家東西呢？教養很重要」。不過有網民發現，過年期間社交平台充斥同類影片，質疑片段為擺拍，「都第幾個這樣的新聞了？自導自演差不多了」、「很明顯演的，化妝品都是過期的」、「才幾天幾次同樣的事情了？演上癮了嗎？」。

延伸閱讀：

驚！俄羅斯男到湖南妻家鄉過年　半夜被煙花聲嚇醒：以為自己在…

職業病？數學老師返鄉過新年　教親戚孩子功課被圍觀變小班教學

文章授權轉載自《香港01》

化妝品 兒子 房間 人民幣

相關新聞

大陸電影強勢復甦 春節總票房300億台幣 史上第二高

2023年中國大陸電影市場春節檔正式收官，據燈塔專業版資料，總票房達到67.34億元人民幣（約300億台幣），位列中國影...

男子29年捐血381次遭質疑誇大 專家：理論上可行

定期捐血可救人一命！1月13日，有「湖北獻血第一人」之稱的李光明完成第381次捐血，當天剛好是他60歲大壽，按內地規定不能再捐，他的善心雖然吸引許多網民讚好，但事件瘋傳後有不少人質疑其捐血次數真實性，認為次數被誇大。事後內媒解釋其捐血次數中有不少是捐血小板，更有專家出面解釋，其實他捐血29年，理論上限可以捐達696次，大讚李男將捐血當習慣的無私奉獻精神很偉大。

鄰居小孩過年擅入房砸爛價值2萬2化妝品 索賠失敗她1招霸氣反擊

大時大節重要物品一定要收好，否則隨時發生悲劇。內地1名女子過年期間房間被鄰居的孩子擅自闖入，更將其價值共約5000人民幣（約5770港元）、用於工作的化妝品全部擲毀。女子一怒之下跟孩子的父母理論，沒料對方竟蠻不講理不願賠償，令她忍無可忍決定「出絕招」，當場拿起鄰居家中物品狠擲，令對方急急「轉軚」，主動提出賠償2500人民幣（約2890港元）了事。

港財政調至中間偏鬆 消費券未定案

香港新財政預算案將於二月下旬公布，香港社會就是否繼續發放電子消費券爭議激烈。港府財政司長陳茂波稱現階段未有定論，但香港財...

14歲廣西初中生獲清華青睞 將學碩博連讀師從數學大師丘成桐

年僅14歲的廣西省桂林市國龍外國語學校初三學生官子欽，近日入圍清華大學丘成桐數學領軍人才培養計劃2023年第一批次，將直接保送清華大學，連讀學士、碩士、博士。該話題引發關注，更登頂熱搜，輿論紛紛讚揚其未來可期。

北京故宮要蓋分院 預計2025年落成

中國官媒央視新聞今天報導，籌備近10年之久的故宮博物院北院區日前破土動工，分院院址位於北京西北郊的海淀區西北旺鎮西玉河村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。