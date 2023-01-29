鄰居小孩過年擅入房砸爛價值2萬2化妝品 索賠失敗她1招霸氣反擊

大時大節重要物品一定要收好，否則隨時發生悲劇。內地1名女子過年期間房間被鄰居的孩子擅自闖入，更將其價值共約5000人民幣（約5770港元）、用於工作的化妝品全部擲毀。女子一怒之下跟孩子的父母理論，沒料對方竟蠻不講理不願賠償，令她忍無可忍決定「出絕招」，當場拿起鄰居家中物品狠擲，令對方急急「轉軚」，主動提出賠償2500人民幣（約2890港元）了事。

從事化妝品評測工作的王姓女子回到安徽懷北過年，日前她工作至一半，放好東西後便出門辦事，惟房間的門鎖因日久失久而無法上鎖。沒想到她外出後，鄰居年約10歲的兒子未有通知下闖進其房間玩耍，更將她工作需用的唇膏、粉底及碎粉全部打爛，場面一片狼藉，「我就出去半天，回來之後看到地上成那個樣子」。

王女回家後驚見「災難現場」大怒，即時拿着已報銷的化妝品前往鄰居家中理論。沒想到鄰居得知事件仍不承認或道歉，一直偏袒兒子，更反斥「小孩玩你幾個化妝品怕啥？都是鄰居想玩幾個怕啥？」，甚至不願賠償。

王女見對方不可理喻，決定「出大絕」，以其人之道還治其人之身，隨即拿起鄰居的東西狂擲，「那化妝品都是我吃飯的東西，那我摔你個鍋摔你個碗可管？」。看到王女的霸氣反擊，鄰居深知不妙，急急阻止並主動提出賠償2500元人民幣（約2890港元）了事。

事後王女直言，自己介意的並非化妝品的價值，而是鄰居處理事件的態度，以及對孩子的教育，「我覺得各位家長一定要重視小朋友的教育，不能因為他年紀小，就隨心所欲隨便損壞別人的東西，不是錢的問題，單純是教育的問題」。

不少網民看過片段也直呼痛快，認為父母有責任教育孩子，在子女出錯後亦要承擔責任，「孩子翻別人東西是毛病，大人教育的問題」、「怎麼可以隨便動人家東西呢？教養很重要」。不過有網民發現，過年期間社交平台充斥同類影片，質疑片段為擺拍，「都第幾個這樣的新聞了？自導自演差不多了」、「很明顯演的，化妝品都是過期的」、「才幾天幾次同樣的事情了？演上癮了嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》