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男子29年捐血381次遭質疑誇大 專家：理論上可行

香港01／ 撰文：李納德
「湖北獻血第一人」李光明29年來捐血381次，有網民質疑次數被誇大。（微博圖片）
「湖北獻血第一人」李光明29年來捐血381次，有網民質疑次數被誇大。（微博圖片）

定期捐血可救人一命！1月13日，有「湖北獻血第一人」之稱的李光明完成第381次捐血，當天剛好是他60歲大壽，按內地規定不能再捐，他的善心雖然吸引許多網民讚好，但事件瘋傳後有不少人質疑其捐血次數真實性，認為次數被誇大。事後內媒解釋其捐血次數中有不少是捐血小板，更有專家出面解釋，其實他捐血29年，理論上限可以捐達696次，大讚李男將捐血當習慣的無私奉獻精神很偉大。

事緣內媒1月13日報道，湖北保安員李光明有「湖北獻血第一人」之稱，自1994年起，29年來捐血達381次，獻血總量逾15萬毫升，等同將全身血液換了30多次，足以救治800人。他是全湖北省捐血次數最多的人，多次獲頒全國無償獻血奉獻獎、武漢市最美志願者等。13日是他60大壽，是內地規定的捐血年齡上限，他當天完成最後一次捐血。

李向內媒透露，他自幼家貧，只有小學畢業，1994年冬天外出執垃圾時偶然得知有殘疾人士為陌生命危女孩捐血，深受感動下第一次捐血。他的無私吸引網民大讚，但卻有許多人質疑捐血次數真實性，因為國內捐血間隔是半年一次，就當他捐了30年，也要1年捐13次才做到，「每年十餘次嗎？科學嗎？」。

接連有內媒解釋，捐「全血」才有半年一次的規定，而機採血小板只需隔2周就可以。李光明有次在武漢血液中心捐血時，發現原來捐血還可以捐血小板，間隔期更短可幫更多人，故自2003年起每個月都會去捐，還鼓勵很多親友一起捐。

有內地記者日前向青島大學附屬醫院的血液專家、輸血科主任王海燕查詢，指出正常捐血一次採血量為200毫升，最多不過400毫升，每次要隔6個月，而單採血小板間隔是不少於兩周，據李先生捐血及獻血量估算，他是身體只要符合法規就馬上去捐的人。

按規定，李先生半年捐一次全血，29年能捐58次，剩下時間用來捐血小板的話，因為捐全血後要休息3個月才可捐成分血，那29年可捐200次。若只捐血小板，理論上29年可捐696次，2003年開始計也可達到456次，若要配合特殊需要，在醫生批准下甚至可能將間隔縮短到1周。

王醫生續指，現時國內捐血要求有標準規範，到血站要先做問卷，又有醫生在場為市民評估，已有充足夠保障，大讚李先生視捐血為習慣的無私奉獻精神很偉大。

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文章授權轉載自《香港01》

捐血 人質 武漢

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