西安回民街6根麵條90元 官方責令退錢整改、本地人稱是坑人景點

大陸旅遊業借春節長假回暖，民眾興高采烈出遊過節卻慘遇各種旅遊亂象。

1月25日，一段遊客投訴西安回民街一家麵館的影片在網絡引發關注。影片中，投訴的女士稱，連大帶小一共6根麵的西安特色油潑麵賣20元（人民幣，約90元新台幣）。

26日，據《緊急呼叫》報道，該事發轄區市場監管工作人員解釋，「陝西的麵特別長，一般正常人吃三根也就夠了。涉事麵館其實只放了兩整根，弄斷後變成6根面。確實份量太少。」事發後已督促麵館整改，油潑面增加50%的份量，價格明碼標價，同時提升服務人員的服務質量。「不能讓遊客來西安吃個面，兩口就沒了。」

該工作人表示，已找到當事遊客，要求麵館為其退款。同時歡迎前來西安回民街消費的遊客進行監督，投訴商家不規範行為。

西安回民街是遊客必去之地，一條小吃街囊括了當地各種特色美食。但有西安人稱，本地人一般不會前往該地，「從來不去那裡吃飯」。也有西安人解釋，西安正宗油潑麵素有「褲帶面」之稱，正常份量非常大，一般女性無法吃完一碗，「回民街這是坑人呢！」

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文章授權轉載自《香港01》