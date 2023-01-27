夜訪五台山廣化寺賞燈不成 遊客直接踹門入寺

大陸防疫解封後的第一個春節長假各地遊人如織，卻也因此傳出各種旅遊亂象。25日晚間，不少遊客來到山西五台山廣化寺後卻發現寺門緊閉，憤怒的遊客們竟然就直接踹門入寺。

新京報報導，廟方表示，事發於25日19時許，當時戶外氣溫只有零下20攝氏度。廣化寺近期夜間暫停開放，原因是春節期間避免交通癱瘓，廟方對於未在網上發布臨時關閉通知表示歉意。

在遊客踹門後，當晚廟方隨即向上級主管部門申請，打開廟門讓遊客能進院觀賞夜景。對於此一事件引發輿論關注，五台山景區遊客中心表示，將反饋遊客意見，優化接待服務。

廣化寺歷史悠久，是五台山著名的華嚴道場，其後殿仍保存一座北宋元豐三年（1080年）的八角單亭閣式石塔。

儘管多數網友對於遊客踹門入寺的行徑都不以為然，但有網友表示，廣化寺的夜間燈光造景色氣勢非凡，許多遊客都是慕名而來，而且前兩天廣化寺夜間還開放，但當晚眾多遊客好不容易抵達，卻發現廣化寺臨時關閉了。

當時氣溫是零下20度，遊客在廣化寺門外等待許久，後來齊聲吶喊「開門」，寺門依舊聞風不動。有憤怒的遊客因此用腳踹門，把門給踹開了。廣化寺的工作人員只好被迫開放兩個小時，之後又把廟門關閉了。