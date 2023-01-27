快訊

開壓歲錢專戶存基金 陪孩子學操盤和聰明消費

日本數百間學校收炸彈威脅！嫌犯揚言放「逾330個炸彈」

夜訪五台山廣化寺賞燈不成 遊客直接踹門入寺

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
五台山廣化寺的夜間燈光造景璀璨壯麗，吸引不少遊客慕名而來。（截圖自新京報影片）
五台山廣化寺的夜間燈光造景璀璨壯麗，吸引不少遊客慕名而來。（截圖自新京報影片）

大陸防疫解封後的第一個春節長假各地遊人如織，卻也因此傳出各種旅遊亂象。25日晚間，不少遊客來到山西五台山廣化寺後卻發現寺門緊閉，憤怒的遊客們竟然就直接踹門入寺。

新京報報導，廟方表示，事發於25日19時許，當時戶外氣溫只有零下20攝氏度。廣化寺近期夜間暫停開放，原因是春節期間避免交通癱瘓，廟方對於未在網上發布臨時關閉通知表示歉意。

在遊客踹門後，當晚廟方隨即向上級主管部門申請，打開廟門讓遊客能進院觀賞夜景。對於此一事件引發輿論關注，五台山景區遊客中心表示，將反饋遊客意見，優化接待服務。

廣化寺歷史悠久，是五台山著名的華嚴道場，其後殿仍保存一座北宋元豐三年（1080年）的八角單亭閣式石塔。

儘管多數網友對於遊客踹門入寺的行徑都不以為然，但有網友表示，廣化寺的夜間燈光造景色氣勢非凡，許多遊客都是慕名而來，而且前兩天廣化寺夜間還開放，但當晚眾多遊客好不容易抵達，卻發現廣化寺臨時關閉了。

當時氣溫是零下20度，遊客在廣化寺門外等待許久，後來齊聲吶喊「開門」，寺門依舊聞風不動。有憤怒的遊客因此用腳踹門，把門給踹開了。廣化寺的工作人員只好被迫開放兩個小時，之後又把廟門關閉了。

春節

延伸閱讀

高雄燈會蓮池潭登場 首日湧30萬人次

高雄眷村民宿春節一房難求 兔年走春高雄賞燈新選擇

高雄蓮潭燈會明登場 未規畫汽車位賞燈最好「別開車」

高雄蓮潭燈會明天點燈 快來找最萌ㄇㄚˊ幾兔

相關新聞

陸駐舊金山總領事館證實 加州槍擊案5名大陸公民遇難

美國加州半月灣地區1月23日下午發生槍擊案，共有7人遇難、1人重傷，大陸駐舊金山總領事館26日指出，其中有5位大陸公民遇...

夜訪五台山廣化寺賞燈不成 遊客直接踹門入寺

大陸防疫解封後的第一個春節長假各地遊人如織，卻也因此傳出各種旅遊亂象。25日晚間，不少遊客來到山西五台山廣化寺後卻發現寺...

歐盟執委會主席：重視歐中關係、期待適時訪問大陸

大陸駐歐盟使團團長傅聰近日向歐盟執委會主席范德賴恩遞交國書，後者表示歐盟重視發展歐中關係、也釋出期待適時訪問大陸的訊號。

年輕人能協助扭轉中國的人口危機嗎？

上週，中國出現60年來首次人口成長下降的情況，而專家的長期預測顯示，未來30年中國人口成長將繼續下降。為了應對這個危機，中國政府不斷推出各種措施來試圖提高生育率，包含為年輕人提供財政補貼與其他福利。

雲南春節遊客暴量

「今年遊客比去年同期多了三、四倍，我每天要接上百個訂房電話，訂單已排到2月初」，雲南民宿老闆「雷寶寶在大理」說。春節期間...

肇慶縣官探訪「困難戶」 60多坪大屋+紅木家具超搶眼

廣東肇慶轄下德慶縣的官員趁新年前夕探訪困難戶，附照片的新聞稿出街後卻有網民發現，所謂的「困難戶」竟住著200平米（約60...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。