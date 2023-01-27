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陸駐舊金山總領事館證實 加州槍擊案5名大陸公民遇難

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐舊金山總領事館證實有5位大陸公民在半月灣槍擊案遇難，圖為民眾擺放鮮花、標語與蠟燭，悼念半月灣槍擊案受害者。（路透）
大陸駐舊金山總領事館證實有5位大陸公民在半月灣槍擊案遇難，圖為民眾擺放鮮花、標語與蠟燭，悼念半月灣槍擊案受害者。（路透）

美國加州半月灣地區1月23日下午發生槍擊案，共有7人遇難、1人重傷，大陸駐舊金山總領事館26日指出，其中有5位大陸公民遇害，「我們強烈譴責這起槍支暴力事件」。

據大陸駐舊金山總領事館官網消息，領事館發言人26日針對半月灣槍擊案表示「深感震驚和痛惜」，並透露根據最新掌握的情況，此次遇害人員中有5名大陸公民。「我們強烈譴責這起槍支暴力事件，謹向遇難者表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問」。

領事館發言人還表示，正與美方相關部門保持溝通，跟蹤了解案情調查進展情況。同時已與大部分遇難者家屬取得聯繫，將盡力提供領事協助。

近期美國槍擊案頻傳，在加州半月灣槍擊案前，洛杉磯華人社區也於21日發生嚴重槍擊事件，至少10人遇難、10人受傷，大陸駐洛杉磯總領事館已經證實有大陸公民遇難，並透露大陸駐美使領館已降半旗致哀。

槍擊 舊金山 洛杉磯

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