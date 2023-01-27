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雲南春節遊客暴量

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大年初二，昆明滇池海埂大壩上擠滿來自大陸各地的遊客前來觀賞紅嘴鷗。（新華社）
大年初二，昆明滇池海埂大壩上擠滿來自大陸各地的遊客前來觀賞紅嘴鷗。（新華社）

「今年遊客比去年同期多了三、四倍，我每天要接上百個訂房電話，訂單已排到2月初」，雲南民宿老闆「雷寶寶在大理」說。春節期間，他在社交平台發布的影音，展現了大理旅遊的火爆景象，畫面中洱海生態廊道上餵食海鷗的遊客密密麻麻，十分熱鬧。 　　

中新社指出，自從大陸防疫鬆綁後，雲南、海南等地旅遊率先回溫。從雲南各州市發布的數據來看，雲南旅遊迎來大幅增長。

春節假期，麗江古城日接待遊客量超10萬人次；1月21日至25日，大理州共接待旅遊者270.11萬人次，實現旅遊業總收入人民幣20.14億元；1月21日至24日，西雙版納州接待遊客99.91萬人次，旅遊總收入人民幣6.1億元，較去年同期大幅增長333.88%。 　　

幾年前，大理為改善洱海水質，關停生態保護區核心區近2,000家客棧餐館，並系統實施環湖截汙、生態修復等重大項目。隨著沿湖1806戶生態搬遷順利完成，129公里環湖生態廊道建成運營，綠水青山的洱海生態廊道贏得更多遊客青睞。大數據監測顯示，1月22日洱海生態廊道人流量超過大理古城，高達13.68萬人次。 　在西雙版納景洪市告莊西雙景的星光夜市內，凌晨1點多，仍有身著傣族、哈尼族等民族服飾在街頭拍照的遊客。疫情防控政策優化以來，「旅拍寫真」、「傣泰風情」等關鍵詞頻頻登上網絡熱搜榜，成為疫後當地旅遊新業態。

報導稱，與人頭攢動、市場火爆的麗江、大理、西雙版納相比，僑鄉騰沖吸引更多深度遊、沉浸遊的旅客。

春節期間，陳磊位於騰沖市區的民宿爆滿。他說，「一部分客人更願意把行程慢下來，不去景區，而是走進周邊村寨、菜市場、非遺工作室……感受當地文化和生活方式。」 　　

陳磊從事旅遊業近十年，他認為，越來越多的遊客選擇走出傳統景區、走進旅遊資源的「末梢」，促進了旅遊市場良性發展。「這會促使更多城市、鄉村挖掘自身特色、打造文化品牌，讓其在流動發展的過程中成為『景區』，讓旅遊產品更加豐富多樣。」 　　

中國鐵路昆明局集團國際旅遊服務有限公司副總經理姚子龍表示，隨著「中老鐵路」（大陸連接寮國）通車和未來中老泰鐵路的全面貫通，雲南將吸引大量東南亞遊客。

姚子龍指出，東南亞國家不缺山水、也有雨林，但冰雪項目相對稀缺。雲南具備開發冰雪項目的環境，未來很有可能成為極具潛力的旅遊新業態。

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