票房奪冠遭質疑「偷票」 「滿江紅」劇組：純屬造謠
大陸春節檔電影創下亮眼票房，其中票房冠軍「滿江紅」日前遭到質疑是否「偷票房」，對此滿江紅劇組26日發表聲明強調，這些指控都是無稽之談，已經開始通過訴訟等方式維護合法權益。
由張藝謀指導的電影「滿江紅」，描述南宋紹興年間的謎案，在大陸2023年春節檔取得不俗成績。根據貓眼專業版26日晚間21時發表的最新統計，春節檔票房已經突破人民幣59.44億元（約合台幣265億元），其中「滿江紅」以人民幣22.48億元（約合台幣100.2億元）居冠；「流浪地球2」則以人民幣19.13億（約合台幣85.3億元）居次。
此前有大陸民眾在網路爆料，稱自己原本預約24日晚間的「流浪地球2」，不過前一日晚上遭電影院以「設備故障」為由取消，但翌日民眾發現影院又將當天同一時段的同一放映廳，播映了同期上映的「滿江紅」，引發爭議。
對此，「滿江紅」26日發表聲明指出，今年春節檔多部國產佳作上映，並在市場表現及口碑層面都取得了不俗的成績，這也為電影市場的整體復甦注入了一劑強心針。
聲明同時提到，對於某些別有用心之人故意造謠惡意抹黑的行徑感到十分遺憾，這種行為不單對「滿江紅」一部影片造成了傷害，「也擾亂了春節檔的市場環境，進一步傷害了中國電影產業」。
聲明強調，對於「滿江紅」所被指責諸如「幽靈場」、「偷票房」、「買票房」、「資本操控」、「抄襲」等均為無稽之談，純屬部分別有用心之人使用多種手段造謠，利用個別影城或售票系統出現的故障等問題，以點蓋面惡意攻擊生事，各出品方正在收集證據，並已開始依法通過訴訟等方式維護影片合法權益。
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